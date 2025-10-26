मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़‍ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर स्तब्ध हैं शहरवासी

    पुलिस के अनुसार अकील ने आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने के बहाने छेड़छाड़ की है। हालांकि खिलाड़ियों ने कथनों में इससे इन्कार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपित ने एक खिलाड़ी के साथ हरकत की थी। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज भी ले लिए हैं।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 01:21:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 01:47:16 PM (IST)
    इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़‍ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर स्तब्ध हैं शहरवासी
    आरोपी अकील को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

    HighLights

    1. खिलाड़ियों ने प्रशंसा की, लेकिन एक घटना ने नाम खराब किया।
    2. एक व्यक्ति की हरकत ने शहर का नाम बदनाम किया।
    3. इंदौर की पहचान महिला सशक्तीकरण के लिए होती है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिस इंदौर की पहचान मां अहिल्या की नगरी के रूप में होती है, जिस शहर की पहचान देश स्वच्छता के कारण हो, उस शहर पर अकील खान नाम के मनचले की हरकतों बदनामी के छींटे डाल दिए। इंदौर की सराफा चौपाटी पर आधी रात को महिलाएं बिना किसी संकोच के पारंपरिक भोजन का स्वाद लेने पहुंचती हों, वहां दिनदहाड़े आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ से पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सहित पूरा शहर स्तब्ध है। उनमें घटनाक्रम को लेकर रोश भी है।

    भारतीय टीम की पूर्व कप्तान और मप्र क्रिकेट संगठन की प्रबंधकारिणी सदस्य संध्या अग्रवाल दुखी हैं। कहती हैं, इंदौर बहुत शालीन शहर है। देश-दुनिया में इसका बड़ा नाम है। यहां सफलता के साथ सभी मैचों का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने प्रशंसा की, लेकिन एक घटना ने नाम खराब किया। एक व्यक्ति की हरकत ने शहर का नाम बदनाम किया।


    यह भी गौर किया जाना चाहिए कि क्या दोनों खिलाड़ियों ने सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन किया था और वे टीम प्रबंधन या सुरक्षा अधिकारी को जानकारी देकर गई थीं। पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बिंदेश्वरी गोयल ने कहा- इंदौर की पहचान महिला सशक्तीकरण के लिए होती है। मां अहिल्या ने यहीं पर पहली बार महिला सेना का गठन किया था। यह बहुत दुखद घटना है। इंदौर में ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे खिलाड़ियों के मन में शहर की खराब छवि बनती है, जबकि हमारा इंदौर ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति की हरकत से पूरे शहर के बारे में धारणा नहीं बनना चाहिए।

    घटना की आलोचना होनी चाहिए

    पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चित्रा बाजपेयी कहती हैं, इंदौर महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई घटना दुखद है और इसकी आलोचना होना चाहिए। एक मनचले की हरकत ने सभी को स्तब्ध किया है। इस घटना ने हमें सोचने पर विवश किया है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जगाना जरूरी है। इंदौर में सिर्फ महिला क्रिकेटर ही नहीं, विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी भी आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुए व्यवहार से आहत हैं।

    हॉट स्पॉट पर हुई छेड़छाड़ की घटना

    घटना रोबोट चौराहे से थोड़ी दूर की है। इस स्थान को पुलिस ने हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया था। सब्जी मंडी के पास तो खजराना पुलिस चेकिंग अभियान भी चला चुकी है। विदेशी खिलाड़ियों के आगमन के बाद भी पुलिस की अनुपस्थिति निगरानी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के अनुसार आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

    जवानों के भरोसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

    इंटेलिजेंस एडीसीपी प्रमोद सोनकर ने 17 अक्टूबर को ड्यूटी चार्ट तैयार करवाया था। इसमें विजय नगर एसीपी आदित्य पटले को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया था। पटले का स्थानांतरण हो चुका है। उनके स्थान पर राजकुमार सराफ प्रभारी एसीपी हैं।

    रेडिसन ब्लू होटल में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक एएसआई आरएस मावई, प्रधान आरक्षक शीतलराव और महिला आरक्षक आयुषी की ड्यूटी लगाई गई थी। दूसरी शिफ्ट में एएसआई किशोर खेड़ेकर और आरक्षक प्रमोद व अर्पिता की ड्यूटी लगाई गई थी। रेडिसन ब्लू होटल विजयनगर थाना अंतर्गत आता है। थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा में गंभीरता नहीं दिखाई।

    सेल्फी लेने के बहाने छेड़छाड़

    पुलिस सूत्रों ने बताया अकील ने आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने के बहाने छेड़छाड़ की है। हालांकि खिलाड़ियों ने कथनों में इससे इन्कार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपित ने एक खिलाड़ी के साथ हरकत की थी। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज भी ले लिए हैं।

    एमपीसीए ने माफी मांगी

    मप्र क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) ने मेजबान होने के नाते घटना के लिए माफी मांगी है। संगठन सचिव सुधीर असनानी ने अपने बयान में कहा- इंदौर हमेशा से विदेशी टीमों और अन्य लोगों के लिए सुरक्षित स्थल रहा है। एक व्यक्ति की हरकत ने शहर की साख को धूमिल करने का काम किया है। मेजबान होने के नाते एमपीसीए आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट से इस निंदनीय घटना के लिए माफी मांगता है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एमपीसीए इस मुश्किल समय में मजबूती से खिलाड़ियों के साथ खड़ा है और हर संभव मदद के लिए तैयार है।

    चोरी के मामलों में शामिल रहा आरोपित

    घटना ने खजराना पुलिस की अपराधियों पर हो रही निगरानी की पोल खोल दी है। आरोपित अकील उर्फ नाइट्रा पर चोरी और मारपीट के दस मामले दर्ज होने के बाद भी वह खुला घूम रहा था। पुलिस ने दो दिन पूर्व ही अपराधियों को थाने बुलाकर परेड करवाई थी।

    खिलाड़ियों ने प्रोटोकाल तोड़ा

    पीड़ित खिलाड़ी पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को सूचना दिए बगैर निकली थीं। नियमानुसार उनको भी तैनात पुलिसकर्मियों को बताकर जाना था। पुलिस का दावा है कि सुरक्षा पूरी टीम के लिए लगाई थी। प्रत्येक खिलाड़ी को अलग-अलग सुरक्षा नहीं दी गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.