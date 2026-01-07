अगले 3 साल तक दूषित पानी पीने को मजबूर हो सकते हैं इंदौरी... अमृत 2.0 की सुस्ती ने बढ़ाई चिंता

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत इंदौर (Indore Water Crisis) में 40 नई टंकियां बनाई जानी हैं। शहर की 550 किमी लंबी पुरानी लाइनों को भी इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बदला जाना है। यह काम चार पैकेज में किया जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ एक पैकेज के लिए ही एजेंसी तय हो सकी है। ऐसी स्थिति में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि टंकियों के निर्माण और पुरानी पाइप लाइनों को बदले को लेकर निगम कितना गंभीर है।

प्रोजेक्ट की लागत करीब दो हजार करोड़ रुपये जल्द ही एजेंसियां तय नहीं हुई तो अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के कामों को सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इंदौर में वर्ष अमृत 1 प्रोजेक्ट के तहत करीब 600 करोड़ रुपये के कार्य हुए थे। इस प्रोजेक्ट के तहत पानी की 27 टंकियां बनाई गई थी। इसके अलावा पेयजल वितरण लाइन भी इसी प्रोजेक्ट में बिछाई गई थी। अमृत 2.0 प्रोजेक्ट की लागत करीब दो हजार करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जाने वाली 40 पेयजल टंकियों के बाद इंदौर में कुल टंकियों की संख्या सौ से अधिक हो जाएगी।