    Indore वालों रविवार के दिन रहें सावधान, भारत-इंग्लैंड मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर जाने से बचें

    IND W vs ENG W: होलकर स्टेडियम में वुमेन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का मैच रविवार को भारत और इंग्लैंड के मध्य आयोजित होना है। इसके लिए दोपहर एक बजे से मैच समाप्ति तक यातायात व्यवस्था बदली गई है। आम लोग पलासिया से घंटाघर, हाईकोर्ट, रीगल चौराहा मार्ग, मालवामिल से लेंटर्न चौराहा, हाईकोर्ट मार्ग, गीताभवन से घंटाघर जाने वाले मार्ग, मालवामिल से जंजीरवाला जाने वाले मार्ग पर जाने से बचें।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 08:18:17 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 08:18:17 PM (IST)
    HighLights

    1. भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को वर्ल्ड कप मैच
    2. भारत-इंग्लैंड मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
    3. हाईकोर्ट, रीगल चौराहा, लेंटर्न चौराहा जाने से बचें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। होलकर स्टेडियम, इंदौर में रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच वुमेन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का मैच आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान शहर में भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं।

    इन मार्गों से बचें

    पलासिया से घंटाघर, हाईकोर्ट, रीगल चौराहा मार्ग

    मालवामिल से लेंटर्न चौराहा, हाईकोर्ट मार्ग

    गीताभवन से घंटाघर जाने वाला मार्ग

    मालवामिल से जंजीरवाला जाने वाला मार्ग

    स्टेडियम में प्रवेश मार्ग

    घंटाघर और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शक जंजीरवाला चौराहा से प्रवेश करेंगे।

    लेंटर्न चौराहा की ओर से आने वाले दर्शक पैदल ही स्टेडियम की ओर जा सकते हैं।

    पासधारी वाहनों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन को स्टेडियम क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

    naidunia_image

    पार्किंग व्यवस्था

    पासधारी वाहन – विवेकानंद स्कूल एवं बास्केटबाल कॉम्प्लेक्स (घंटाघर की ओर से प्रवेश)।

    आईटीसी अभय प्रशाल पार्किंग – यशवंत क्लब रोड की ओर से प्रवेश।

    बिना पास वाले वाहन – बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआईटीएस, पंचम की फेल में पार्किंग की सुविधा।

    मार्ग बंद और प्रतिबंध

    लेंटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहा तक का मार्ग दोपहर 1 बजे से मैच समाप्ति तक सिर्फ पासधारी और इमरजेंसी वाहनों के लिए खुला रहेगा।

    एमजी रोड, रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज एवं राजकुमार ब्रिज पर लोडिंग वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

    बस और यात्री वाहन मार्ग परिवर्तन

    सिटी बस और पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी सवारी वाहन रीगल चौराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे।

    गीताभवन से घंटाघर जाने वाले वाहन ढक्कनवाला कुआं होकर मधुमिलन जा सकते हैं।

    रीगल से हाईकोर्ट-पलासिया की ओर जाने वाले वाहन मधुमिलन के लिए जा सकते हैं।

    वैकल्पिक मार्ग

    विजय नगर से मरीमाता जाने वाले वाहन – इंडस्ट्री हाउस से राजकुमार ब्रिज, पाटनीपुरा, परदेशीपुरा, सुभाष नगर, कुलकर्णी भट्टा ब्रिज होकर जा सकते हैं।

    रीगल से पलासिया – व्हाइटचर्च होकर एबी रोड का उपयोग करें।

    मालवामिल से जंजीरवाला/घंटाघर जाने वाले – पाटनीपुरा, एलआईजी चौराहा होकर एबी रोड का उपयोग करें।

    शेल्बी अस्पताल से लेंटर्न चौराहा – बाफना बंगला सामने से न्यू पलासिया मार्ग का उपयोग करें।

    ट्रैफिक पुलिस की अपील

    यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि निर्देशित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें ताकि मैच के दौरान यातायात सुचारू बना रहे।


