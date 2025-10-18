IND vs AUS : RO-KO का संडे को होगा कमबैक, पर्थ की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, जानें सबकुछ

स्पोर्ट्स डेस्क। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो गया है टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आने वाले हैं। रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी युवा स्टार शुभमन गिल करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण बाहर हैं।

दोनों हैं खेल के लीजेंड्स- मार्श मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल मार्श ने कोहली और रोहित की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे इन दोनों के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। ये दोनों खेल के लीजेंड्स हैं। विराट खासकर सफेद गेंद के क्रिकेट में असाधारण हैं, वो असली ‘चेज मास्टर’ हैं। इसी वजह से इस सीरीज के टिकट्स की बिक्री जबरदस्त हुई है। अगर यह ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी दौरा है, तो फैंस निश्चित रूप से उन्हें खेलते देखने का पूरा मजा लेंगे। मार्श ने यह भी माना कि इन दोनों बल्लेबाजों की मौजूदगी से उनकी टीम में एक अलग तरह की चुनौती महसूस हो रही है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अबतक कुल 152 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 58 मैच में जीत मिली तो वहीं, 84 मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतने में सफल रही है। 10 मैचों का कोई परिणााम नहीं निकला है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। पर्थ की पिच रिपोर्ट ऑप्टस स्टेडियम की पिच अपने तेज उछाल और गति के लिए मशहूर है। यहां शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। अब तक यहां खेले गए तीन वनडे में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दो बार जीत हासिल की है।