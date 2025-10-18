मेरी खबरें
    IND vs AUS : RO-KO का संडे को होगा कमबैक, पर्थ की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, जानें सबकुछ

    IND vs AUS 1st ODI: चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनने तैयार हैं। नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में पर्थ में उतरेगी। इससे पहले मेजबान टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने शांति की दुआ है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 07:43:32 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 07:43:32 PM (IST)
    IND vs AUS : RO-KO का संडे को होगा कमबैक।

    HighLights

    1. 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू
    2. विराट कोहली और रोहित शर्मा की होगी वापसी
    3. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम में लौटेंगे रोहित-विराट

    स्पोर्ट्स डेस्क। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो गया है टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आने वाले हैं। रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी युवा स्टार शुभमन गिल करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण बाहर हैं।

    दोनों हैं खेल के लीजेंड्स- मार्श

    मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल मार्श ने कोहली और रोहित की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे इन दोनों के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। ये दोनों खेल के लीजेंड्स हैं। विराट खासकर सफेद गेंद के क्रिकेट में असाधारण हैं, वो असली ‘चेज मास्टर’ हैं। इसी वजह से इस सीरीज के टिकट्स की बिक्री जबरदस्त हुई है। अगर यह ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी दौरा है, तो फैंस निश्चित रूप से उन्हें खेलते देखने का पूरा मजा लेंगे। मार्श ने यह भी माना कि इन दोनों बल्लेबाजों की मौजूदगी से उनकी टीम में एक अलग तरह की चुनौती महसूस हो रही है।


    हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अबतक कुल 152 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 58 मैच में जीत मिली तो वहीं, 84 मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतने में सफल रही है। 10 मैचों का कोई परिणााम नहीं निकला है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला जाएगा।

    पर्थ की पिच रिपोर्ट

    ऑप्टस स्टेडियम की पिच अपने तेज उछाल और गति के लिए मशहूर है। यहां शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। अब तक यहां खेले गए तीन वनडे में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दो बार जीत हासिल की है।

    पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 183 रन रहा है। तेज गेंदबाज यहां अक्सर हावी रहते हैं — आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने स्पिनरों की तुलना में पांच गुना ज्यादा विकेट हासिल किए हैं।

    कैसा रहेगा पर्थ का मौसम

    रविवार को पर्थ में मौसम सुहावना और आंशिक रूप से बादलों वाला रहने की संभावना है। बारिश की कोई आशंका नहीं है, जिससे क्रिकेट के लिए माहौल अनुकूल रहेगा। इस ट्रैक पर 260 रन का स्कोर जीत के लिए पर्याप्त साबित हो सकता है।

    भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

    शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

    ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

    मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस

    इस मुकाबले पर सभी की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी पर टिकी होंगी। दोनों के बल्ले अगर पर्थ की तेज पिच पर चल गए, तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह शामत साबित हो सकती है।

