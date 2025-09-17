Indore Road Accident: ड्राइवर-हेल्पर ने ट्रक में बैठकर शराब पीना कबूला, चार दिन की रिमांड पर भेजा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिक्षक नगर चौराहा से बड़ा गणपति तक तीन लोगों की जान लेने और 14 को घायल करने वाले ट्रक चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर ठाकुर को पुलिस ने चार दिन की रिमांड पर ले लिया है। आरोपितों ने दो जगहों पर शराब पीना स्वीकारा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिए हैं। ट्रक मालिक की भूमिका और पेपर के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। एरोड्रम पुलिस ने धरमपुरी निवासी गुलशेर खान और मानसिंह ठाकुर को बुधवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया।
पुलिस को शक था कि वकील और हिंदू संगठन के पदाधिकारी गुलशेर की पिटाई कर सकते है। एमजी रोड़ और कोतवाली पुलिस का बल सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। विवेचक ने पूछताछ,घटना स्थल का दौरा करने के लिए पांच दिन का रिमांड मांगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 सितंबर तक रिमांड स्वीकृत कर दिया। टीआइ तरुण भाटी के अनुसार गुलशेर और शंकर से आमने सामने पूछताछ की गई है। उसने बताया कि वापी(गुजरात) से गत्ते और पेपर रोल लेकर निकला था। आधा माल राऊ रंगवासा में खाली कर दिया था। शेष माल लेकर पोलोग्राउंड पहुंचना था। शंकर ने अपने साले से शराब मंगवाई और दोनों ने नावदापंथ में शराब पी।
इसके बाद दिलीपनगर चौराहा पर ट्रक में ही बैठकर शराब पी ली। शंकर ने टी-चौराहा से एयरपोर्ट की ओर जाने का रास्ता बताया। कालानी नगर से आगे निकले और शिक्षक नगर चौराहा पर कार(एमपी 09एपी 4069) को टक्कर मार दी। इसके बाद घबरा गया और जो सामने आया उसे चपेट में ले लिया। चौराहा पर रोकने पर जवानों को रौंदने की कोशिश शिक्षक नगर शनिधाम चौराहा पर एरोड्रम थाने के जवान जीवन परिहार और मनोज ने गाड़ी अड़ा दी थी।
गुलशेर ने पुलिस की बाइक(एमपी 03ए 7621) को टक्कर मार दी। जवानों ने थाने पर कॉल लगाया और डायल-112 को बुलाया। जब तक ट्रक बड़ा गणपति तक पहुंच गया और प्रो,लक्ष्मीकांत सोनी,कैलाशचंद जोशी और महेश की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गुलशेर पुलिस को गुमराह कर रहा है। उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। राऊ से बड़ा गणपति तक सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे है।
पुलिस गुलशेर ने गुलशेर खान की कुंडली खंगाली है। धरमपुरी और धार पुलिस से भी जानकारी साझा की है। इस दौरान उसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। इसमें उसके विरुद्ध जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखने और पशु के साथ दुष्कृत्य करने का केस भी शामिल है। अफसरों ने गुलशेर पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। पुराने अपराधों को देख कर रासुका की तैयारी की जा रही है।