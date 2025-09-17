Indore Road Accident: ड्राइवर-हेल्पर ने ट्रक में बैठकर शराब पीना कबूला, चार दिन की रिमांड पर भेजा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिक्षक नगर चौराहा से बड़ा गणपति तक तीन लोगों की जान लेने और 14 को घायल करने वाले ट्रक चालक गुलशेर खान और हेल्पर शंकर ठाकुर को पुलिस ने चार दिन की रिमांड पर ले लिया है। आरोपितों ने दो जगहों पर शराब पीना स्वीकारा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिए हैं। ट्रक मालिक की भूमिका और पेपर के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। एरोड्रम पुलिस ने धरमपुरी निवासी गुलशेर खान और मानसिंह ठाकुर को बुधवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया।

पुलिस को शक था कि वकील और हिंदू संगठन के पदाधिकारी गुलशेर की पिटाई कर सकते है। एमजी रोड़ और कोतवाली पुलिस का बल सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। विवेचक ने पूछताछ,घटना स्थल का दौरा करने के लिए पांच दिन का रिमांड मांगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 सितंबर तक रिमांड स्वीकृत कर दिया। टीआइ तरुण भाटी के अनुसार गुलशेर और शंकर से आमने सामने पूछताछ की गई है। उसने बताया कि वापी(गुजरात) से गत्ते और पेपर रोल लेकर निकला था। आधा माल राऊ रंगवासा में खाली कर दिया था। शेष माल लेकर पोलोग्राउंड पहुंचना था। शंकर ने अपने साले से शराब मंगवाई और दोनों ने नावदापंथ में शराब पी।