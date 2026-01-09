Indore Road Accident: इंदौर में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी सहित तीन लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के तेजाजी नगर में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर सहित तीन की मौत हो गई। कार सवार एक युवती घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेजाजी नगर के रालामंडल में दुर्घटना उस समय हुई जब कार सवार युवक-युवतियों पार्टी मनाकर लौट रहे थे।

हादसे में मृत लोगों के नाम प्रखर कासलीवाल, मान संधु और प्रेरणा बच्चन है। वहीं अनुष्का राठी घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में कार का अलगा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर भी मौके से भाग गया था।

सूचना मिलने के बाद पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन और उनकी पत्नी सहित परिवार के लोग अस्पताल के शवगृह पहुंच गए थे। प्रेरणा की मौत की खबर सुनकर उनकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन यादव, प्रवीण कक्कड़ सहित कई नेता भी अस्पताल पहुंचे। एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन। तेज रफ्तार में थी कार जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह सवा पांच बजे हुए, कार में सवार सभी लोग पार्टी मनाकर लौट रहे थे। कार बहुत तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान सामने ट्रक आ गया और कार उसमें घुस गई। मौके पर ही कार में बैठे तीन लोगों की मौत हो गई।