इंदौर डकैती कांड: चादर डालकर युवक को पीटा और 6 लाख लूटे; 5 गिरफ्तार, शक के घेरे में चौकीदार

डिजिटल डेस्क। इंदौर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर के दूधिया स्थित नीलगिरी परिसर में हथियारबंद बदमाशों ने एक रिहाइशी फ्लैट पर धावा बोलकर लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली।

घटना का सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें तीन नाबालिग शामिल हैं। चादर से ढककर की बेरहमी से पिटाई, फिर मचाया तांडव वारदात खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलगिरी परिसर (ब्लॉक नंबर 01) के फ्लैट नंबर 402 में रहने वाले चौबे परिवार के साथ घटी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बीते 27 सितंबर 2026 को पांच बदमाशों की टोली ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया...