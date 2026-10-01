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इंदौर डकैती कांड: चादर डालकर युवक को पीटा और 6 लाख लूटे; 5 गिरफ्तार, शक के घेरे में चौकीदार

इंदौर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर के दूधिया स्थित नीलगिरी परिसर में हथियारबंद बदमाशों ने एक रिहाइशी फ्ल...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 07:53:36 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 09:07:43 PM (IST)
इंदौर डकैती कांड: चादर डालकर युवक को पीटा और 6 लाख लूटे; 5 गिरफ्तार, शक के घेरे में चौकीदार
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार तीन नाबालिग। -नईदुनिया

HighLights

  1. इंदौर के नीलगिरी परिसर में लाखों की डकैती का CCTV फुटेज आया
  2. चादर से ढककर युवक के साथ मारपीट कर जेवर-नकदी लूटे गए
  3. खुड़ैल पुलिस ने 3 नाबालिगों समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया

डिजिटल डेस्क। इंदौर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर के दूधिया स्थित नीलगिरी परिसर में हथियारबंद बदमाशों ने एक रिहाइशी फ्लैट पर धावा बोलकर लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली।

घटना का सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें तीन नाबालिग शामिल हैं।

चादर से ढककर की बेरहमी से पिटाई, फिर मचाया तांडव

वारदात खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलगिरी परिसर (ब्लॉक नंबर 01) के फ्लैट नंबर 402 में रहने वाले चौबे परिवार के साथ घटी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बीते 27 सितंबर 2026 को पांच बदमाशों की टोली ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया...


  • बहाने से खुलवाया दरवाजा: बदमाशों ने पहले झांसा देकर फ्लैट का दरवाजा खुलवाया।

  • बंधक बनाकर मारपीट: अंदर दाखिल होते ही आरोपियों ने पीड़ित को चादर से ढक दिया ताकि वह उनका चेहरा न देख सके और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की।

  • लाखों का माल पार: इसके बाद बदमाशों ने अलमारी व घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकद रकम समेटी और मौके से रफूचक्कर हो गए।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, चोरी का सामान भी बरामद

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की। सोसाइटी परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पांचों संदिग्धों की आवाजाही स्पष्ट दिखाई दी। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर पांचों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गिरोह के पांच में से तीन सदस्य नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी और जेवरात भी बरामद कर लिए हैं।

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