इंदौर में संपत्ति विवाद : कोर्ट से राहत व समझौता कराने के नाम पर महिला से चार करोड़ 16 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : क्राइम ब्रांच और ईओडब्ल्यू में हुई शिकायत की जांच के बाद शहर के एक बड़े कारोबारी के खिलाफ करोड़ों रुपये की ठगी और रंगदारी का केस दर्ज किया गया है। आरोपित कारोबारी ने संपत्ति विवाद में कोर्ट से राहत और समझौता कराने के नाम पर एक विधवा महिला से करीब चार करोड़ 16 लाख रुपये अपनी कंपनी के खाते में डलवा लिए और बाद में रकम लौटाने से मुकर गया।

क्राइम ब्रांच के अनुसार 58 वर्षीय मनमीत कौर की शिकायत पर गुरुवार को कारोबारी राजीव धाम, निवासी एबी रोड और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।