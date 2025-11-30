मेरी खबरें
    इंदौर सराफा चौपाटी में सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों की दुकानें ही रहेंगी, चाइनीज फूड वाले होंगे बाहर

    इंदौर की मशहूर सराफा चाट-चौपाटी में दुकानों को लेकर चल रहा विवाद अब भी जारी है। जिन दुकानों को बाहर किया गया है उनके संचालक महापौर से मिलने पहुंचे। महापौर ने उन्हें कहा कि इस सूची में मेमोज, चाइनीज की दुकान वाले शामिल हो गए हैं तो वे उसके नाम के साथ शिकायत करें। जांच में शिकायत सही पाई गई तो ऐसे दुकानदार बाहर किए जाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:02:58 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:11:38 AM (IST)
    इंदौर सराफा चौपाटी में सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों की दुकानें ही रहेंगी, चाइनीज फूड वाले होंगे बाहर
    सराफा में दुकानों के विवाद को लेकर जारी हो सकती है संशोधित लिस्ट। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. आरोप- तीन-चार साल से दुकान लगाने वालों का नाम सूची में शामिल कर लिया गया है।
    2. महापौर ने कहा- सालों से दुकान लगाने वाले सूची से बाहर हो गए हैं तो वे आवेदन दें।
    3. हटाए गए दुकानदारों ने सराफा के आसपास उन्हें वैकल्पिक स्थान देने की बात कही।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा चाट-चौपाटी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। चौपाटी से हटाए गए दुकानदार शनिवार को फिर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और राजस्व समिति प्रभारी निरंजनसिंह चौहान से मिलने पहुंचे। इन दुकानदारों का आरोप है कि वे सालों से सराफा चौपाटी में दुकान लगा रहे थे, लेकिन उन्हें अनुमति देने के बजाय तीन-चार साल से दुकान लगाने वालों का नाम सूची में शामिल कर लिया गया है।

    महापौर ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि इस सूची में मेमोज, चाइनीज की दुकान वाले शामिल हो गए हैं तो वे उसके नाम के साथ शिकायत करें। जांच में शिकायत सही पाई गई तो ऐसे दुकानदार बाहर किए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई सालों से दुकान लगाने वाला दुकानदार सूची से बाहर हो गया है तो वह भी आवेदन दे। ऐसे दुकानदारों को सूची में शामिल भी किया जा सकता है।


    naidunia_image

    शनिवार को हुई मुलाकात में हटाए गए दुकानदारों ने महापौर से सराफा के आसपास उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। इधर, कांग्रेस भी इस विवाद को लेकर मैदान में उतर गई है। सराफा चौपाटी में निगम ने फिलहाल 69 दुकानदारों को दुकान लगाने की अनुमति दी है। इन दुकानदारों को नंबर भी अलाट हो चुके हैं। चौपाटी से हटाए गए 100 से ज्यादा दुकानदार इस व्यवस्था से आक्रोशित हैं।

    इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि है सराफा बाजार की ऐतिहासिक धरोहर को नगर निगम ने मजाक बना दिया है। सराफा की चौपाटी में सिर्फ पारंपरिक व्यंजन की पुरानी दुकानों को अनुमति दी जाना चाहिए, पर जिन दुकानों को अनुमति दी गई है उससे लगता है कि सराफा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को पुरातन दुकान का संचालक बताकर उनके नाम सूची में जोड़े गए हैं।

    महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सीधी बात

    मोमोज, चाइनीज की दुकान वाले होंगे बाहर, संशोधित हो सकती है सूची

    सवाल : क्या दुकानों की संख्या में संशोधन होगा या 69 दुकानें ही रहेंगी?

    जवाब : यह संख्या कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। वर्तमान में स्वीकृत 69 दुकानों में भी अगर कोई मेमोज या चाइनीज की दुकान होगी तो उसे हटाया जाएगा। इसी तरह अगर कोई आवेदन आता है और आवेदक कहता है कि वह वर्षों से सराफा में पारंपरिक व्यंजन की दुकान लगा रहा था तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। सराफा में सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों की दुकानें रहेंगी।

    सवाल : दुकानों की संख्या किस आधार पर तय की गई?

    जवाब : दुकानों की सूची सराफा चाट-चौपाटी एसोसिएशन और सराफा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से दी गई है। हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है।

    सवाल : चौपाटी से हटाए गए दुकानदारों के लिए क्या वैकल्पिक स्थान तलाशा जाएगा?

    जवाब : हम प्रयास कर रहे हैं।

    सवाल : शनिवार को कुछ दुकानदार आपसे मिलने आए थे। क्या हुआ?

    जवाब : जी, जिन दुकानदारों को हटाया है वे मिलने आए थे। उन्हें कुछ वैकल्पिक स्थान सुझाए गए हैं।

