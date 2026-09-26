झांकियां देखने के लिए रात भर जागा इंदौर, राजकुमार मिल की झांकी को मिला पहला पुरस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर की गौरवशाली परम्परा के रूप में अनन्त चतुर्दशी चल समारोह उत्साह और उमंग के साथ सम्पन्न हुआ। रातभर जोश और उल्लास के साथ चल समारोह में निकली नयनाभिराम झाकियों और अखाड़ों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने हजारों लोगों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन द्वारा गठित झाकी तथा अखाड़ा निर्णायक समितियों द्वारा पुरस्कार के लिये सर्वसम्मति से श्रेष्ठ झाकियों और अखाड़ों का चयन किया गया।

झांकी में राजकुमार मिल की भगवान विष्णु और असुर मधु कैटभ युद्ध झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह अखाड़ों में चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला और श्री बिंदागुरु व्यायामशाला को प्रथम स्थान मिला। इसी तरह महिला वर्ग का प्रथम पुरस्कार श्री रामनाथ गुरू व्यायामशाला को दिया गया।