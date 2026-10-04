इंदौर में पिकनिक से लौटते 21 वर्षीय छात्र की बाइक डिवाइडर से टकराई, मौके पर मौत; दोस्त गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गांधी जयंती की छुट्टी पर दोस्त के साथ पिकनिक मनाने निकले डीएवीवी के छात्र हादसे का शिकार हो गए। चौखी ढाणी के पास शुक्रवार को उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 21 वर्षीय छात्र प्रणव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डीएवीवी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था छात्र एमवाय पुलिस चौकी के मुताबिक मृतक की पहचान रोबोट चौराहा निवासी प्रणव पुत्र नंदकिशोर के रूप में हुई है। मूलरूप से नसरुल्लागंज का रहने वाला प्रणव डीएवीवी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और अपने भाई अमन के साथ रहता था। अमन ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को कालेज की छुट्टी थी। प्रणव अपने दोस्त के साथ बाइक से पिकनिक मनाने निकला था।