इंदौर में पिकनिक से लौटते 21 वर्षीय छात्र की बाइक डिवाइडर से टकराई, मौके पर मौत; दोस्त गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गांधी जयंती की छुट्टी पर दोस्त के साथ पिकनिक मनाने निकले डीएवीवी के छात्र हादसे का शिकार हो गए। चौखी ढाणी के पास शुक्रवार को उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 21 वर्षीय छात्र प्रणव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एमवाय पुलिस चौकी के मुताबिक मृतक की पहचान रोबोट चौराहा निवासी प्रणव पुत्र नंदकिशोर के रूप में हुई है। मूलरूप से नसरुल्लागंज का रहने वाला प्रणव डीएवीवी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और अपने भाई अमन के साथ रहता था। अमन ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को कालेज की छुट्टी थी। प्रणव अपने दोस्त के साथ बाइक से पिकनिक मनाने निकला था।
चौखी ढाणी के समीप बाइक अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों काफी देर तक सड़क पर ही पड़े रहे। राहगीरों ने उन्हें देखा तो मदद के लिए आगे आए और अस्पताल पहुंचाया। डाक्टरों ने जांच के बाद प्रणव को मृत घोषित कर दिया।
उसके साथी का इलाज जारी है और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रणव के शव का एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
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