    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 05:17:01 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 05:17:01 AM (IST)
    Indore Suicide Case: अश्लील वीडियो से टीआई को ब्लैकमेल करने वाली एएसआइ बर्खास्त
    टीआई को ब्लैकमेल करने वाली एएसआइ बर्खास्त

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बहुचर्चित टीआई हाकमसिंह पंवार शूट एंड सुसाइड केस में एक महिला एएसआइ को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस एएसआइ पर टीआइ का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। एएसआइ के विरुद्ध छोटी ग्वालटोली थाना में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ रहे टीआइ हाकमसिंह पंवार ने जुलाई 2022 में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

    पुलिस आयुक्त को एसआइटी का गठन करना पड़ा

    उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ एएसआइ रंजना खांडे पर भी फायर किया था, पर वह बाल-बाल बच गई थी। टीआइ के स्वजन ने रंजना पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और तत्कालीन पुलिस आयुक्त को एसआइटी का गठन करना पड़ा। डीसीपी (मुख्यालय) प्रकाशसिंह परिहार ने विभागीय जांच की और वेतन वृद्धि रोक कर मामला रफादफा कर दिया।

    रंजना को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया

    पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पुनरीक्षण के दौरान एएसआइ की जांच री-ओपन कर दी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) आरके सिंह ने बुधवार को रंजना को पुलिस सेवा से पृथक कर दिया। जांच रिपोर्ट में रंजना के विरुद्ध गंभीर अनियमितता पाई गई है। उस पर अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने और विभाग की छवि धूमिल करने का भी आरोप है।

    तीसरी पत्नी और एएसआइ का भाई भी आरोपित

    मामले में छोटी ग्वालटोली थाना में मर्ग कायम कर जांच की गई है। पुलिस ने हाकमसिंह की तीसरी पत्नी रेशमा शेख उर्फ जग्गू, एएसआइ रंजना खांडे और उसके भाई कमलेश खांडे और कपड़ा कारोबारी गोविंद जायसवाल को भी आरोपित बनाया है। रंजना को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश कर दिया।

