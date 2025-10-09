Indore Suicide Case: अश्लील वीडियो से टीआई को ब्लैकमेल करने वाली एएसआइ बर्खास्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बहुचर्चित टीआई हाकमसिंह पंवार शूट एंड सुसाइड केस में एक महिला एएसआइ को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस एएसआइ पर टीआइ का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। एएसआइ के विरुद्ध छोटी ग्वालटोली थाना में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ रहे टीआइ हाकमसिंह पंवार ने जुलाई 2022 में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस आयुक्त को एसआइटी का गठन करना पड़ा उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ एएसआइ रंजना खांडे पर भी फायर किया था, पर वह बाल-बाल बच गई थी। टीआइ के स्वजन ने रंजना पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और तत्कालीन पुलिस आयुक्त को एसआइटी का गठन करना पड़ा। डीसीपी (मुख्यालय) प्रकाशसिंह परिहार ने विभागीय जांच की और वेतन वृद्धि रोक कर मामला रफादफा कर दिया।