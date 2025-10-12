Indore से दुबई के लिए उड़ान रहेगी बंद, लेकिन अब हर दिन शारजाह के लिए मिलेगी फ्लाइट, जानें शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से विंटर सीजन में इस बार भी दुबई की सीधी उड़ान की कनेक्टिविटी शुरू नहीं हो सही, लेकिन पहले से सप्ताह में चार दिन चलने वाली शारजाह उड़ान अब सातों दिन संचालित होगी। यह उड़ान अब रात्रि की अपेक्षा सुबह में इंदौर से रवाना होगी और शाम को वापस आएगी। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस भी पूर्व में संचालित कर चुकी उड़ानों को दोबारा शुरू कर रही है। दीपावली बाद जोधपुर, उदयपुर, जम्मू और नासिक की सीधी उड़ानें शुरू होगी। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों को यात्रा के बेहतर विकल्प मिलेंगे।

इंदौर से नियमित शारजाह की उड़ान दीपावली बाद यूएई जाने वाले यात्रियों को इंदौर से नियमित शारजाह की उड़ान की सुविधा मिलने लगेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा शारजाह की उड़ान को नियमित संचालित किया जाएगा। नई समय-सारणी के अनुसार यह उड़ान सुबह 10.10 बजे इंदौर से रवाना होकर यूएई समयानुसार दोपहर 12.05 बजे शारजाह पहुंचेगी। वापसी में यूएई समयानुसार शारजाह से दोपहर 1.05 बजे उड़ान भरकर शाम 5.50 बजे इंदौर पहुंचेगी। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि दिन की यात्रा शुरू होने से यात्रियों बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं कनेक्टिंग फ्लाइट्स और ट्रांजिट यात्रियों को भी लाभ होगा। नियमित उड़ान के कारण घूमने जाने वाले यात्रियों को अब अपने शेड्यूल उड़ान के अनुसार सेट करने की जरूरत भी नहीं होगी।