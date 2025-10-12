मेरी खबरें
    By prem jat
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 08:02:18 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 08:02:18 PM (IST)
    Indore से दुबई के लिए उड़ान रहेगी बंद, लेकिन अब हर दिन शारजाह के लिए मिलेगी फ्लाइट, जानें शेड्यूल
    1. शारजाह उड़ान अब 7 दिन संचालित होगी
    2. दीपावली बाद शुरू होगी चार नई उड़ानें
    3. शारजाह व गोवा उड़ान का बदलेगा समय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से विंटर सीजन में इस बार भी दुबई की सीधी उड़ान की कनेक्टिविटी शुरू नहीं हो सही, लेकिन पहले से सप्ताह में चार दिन चलने वाली शारजाह उड़ान अब सातों दिन संचालित होगी। यह उड़ान अब रात्रि की अपेक्षा सुबह में इंदौर से रवाना होगी और शाम को वापस आएगी। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस भी पूर्व में संचालित कर चुकी उड़ानों को दोबारा शुरू कर रही है। दीपावली बाद जोधपुर, उदयपुर, जम्मू और नासिक की सीधी उड़ानें शुरू होगी। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों को यात्रा के बेहतर विकल्प मिलेंगे।

    इंदौर से नियमित शारजाह की उड़ान

    दीपावली बाद यूएई जाने वाले यात्रियों को इंदौर से नियमित शारजाह की उड़ान की सुविधा मिलने लगेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा शारजाह की उड़ान को नियमित संचालित किया जाएगा। नई समय-सारणी के अनुसार यह उड़ान सुबह 10.10 बजे इंदौर से रवाना होकर यूएई समयानुसार दोपहर 12.05 बजे शारजाह पहुंचेगी। वापसी में यूएई समयानुसार शारजाह से दोपहर 1.05 बजे उड़ान भरकर शाम 5.50 बजे इंदौर पहुंचेगी। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि दिन की यात्रा शुरू होने से यात्रियों बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं कनेक्टिंग फ्लाइट्स और ट्रांजिट यात्रियों को भी लाभ होगा। नियमित उड़ान के कारण घूमने जाने वाले यात्रियों को अब अपने शेड्यूल उड़ान के अनुसार सेट करने की जरूरत भी नहीं होगी।


    डोबोलिम जाएगी सभी उड़ानें

    इंदौर से गोवा के लिए संचालित एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान का रूट और समय दोनों में बदलाव किया गया है। पहले उड़ान गोवा से इंदौर आकर वापस जाती थी, लेकिन अब यह क्रम उलट जाएगा। नई व्यवस्था के तहत उड़ान इंदौर से सुबह 10.50 बजे रवाना होकर दोपहर 12.35 बजे गोवा पहुंचेगी, वहीं वापसी में दोपहर 1.15 बजे गोवा से रवाना होकर 2.55 बजे इंदौर पहुंचेगी। यह उड़ान अब मनोहर पार्रिकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बजाय डाबोलिम एयरपोर्ट से संचालित होगी। इंदौर से गोवा के लिए दो नियमित और एक साप्ताहिक उड़ान संचालित होती है और यह तीनों उड़ाने अब डोबोलिम एयरपोर्ट जाएगी।

    दिसंबर बाद बढ़ेगी उड़ानें

    एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि दिसंबर तक रनवे सुधार कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद उड़ानों की संख्या सौ के पार पहुंच सकती है। अभी 80 से अधिक उड़ाने संचालित होती है। विंटर सीजन में 26 अक्टूबर से जोधपुर, जम्मू, उदयपुर की उड़ान शुरू होगी, जबकि नासिक की उड़ान 28 अक्टूबर से शुरू होगी। नासिक गुरुवार, मंगलवार और शनिवार को चलेगी, जबकि जम्मू और उदयपुर की उड़ान रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चलेगी। जोधपुर के लिए नियमित उड़ान संचालित होगी।

