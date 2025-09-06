Indore में गणेश विसर्जन पर दिखेगी 102 साल पुरानी परंपरा, झांकियों का होगा भव्य आयोजन

इंदौर, डिजिटल डेस्क। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शनिवार को गणेश विसर्जन पर झांकियों की 102 साल पुरानी परंपरा जीवित रहेगी। इस बार खजराना गणेश मंदिर, नगर निगम और आइडीए की छह मिलों के साथ कुल 28 झांकियां निकाली जाएंगी।

झांकियों में धार्मिक प्रसंगों के साथ सामाजिक संदेश और बच्चों का मनोरंजन भी शामिल होगा। पहली बार नरकासुर वध झांकी के रूप में दिखाई जाएगी, वहीं बच्चों के लिए मोटू-पतलू और एक मोटा हाथी विषय को शामिल किया गया है। इसके अलावा नशे से नाता छोड़ जीवन से जुड़ने और वट सावित्री पूजन पर आधारित झांकियां भी होंगी। आपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी झांकियों में दिखाई देगा।