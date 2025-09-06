Indore में गणेश विसर्जन पर दिखेगी 102 साल पुरानी परंपरा, झांकियों का होगा भव्य आयोजन

मेरी खबरें
    By ramkrashna Mule
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 05:45:06 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 05:45:05 AM (IST)
    इंदौर, डिजिटल डेस्क। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शनिवार को गणेश विसर्जन पर झांकियों की 102 साल पुरानी परंपरा जीवित रहेगी। इस बार खजराना गणेश मंदिर, नगर निगम और आइडीए की छह मिलों के साथ कुल 28 झांकियां निकाली जाएंगी।

    झांकियों में धार्मिक प्रसंगों के साथ सामाजिक संदेश और बच्चों का मनोरंजन भी शामिल होगा। पहली बार नरकासुर वध झांकी के रूप में दिखाई जाएगी, वहीं बच्चों के लिए मोटू-पतलू और एक मोटा हाथी विषय को शामिल किया गया है। इसके अलावा नशे से नाता छोड़ जीवन से जुड़ने और वट सावित्री पूजन पर आधारित झांकियां भी होंगी। आपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी झांकियों में दिखाई देगा।

    मुख्य झांकियों का विवरण-

    • हुकुमचंद मिल: भगवान कृष्ण का नरकासुर से युद्ध, राधा और मीरा की प्रेम कथा।

    • स्वदेशी मिल: नशा छोड़ जीवन से जुड़ने का संदेश, लोकमाता की शाही पालकी और महाशिवरात्रि की झांकी।

    • कल्याण मिल: अभिमन्यु का चक्रव्यू तोड़ना, कार्तिक जन्म और सैनिकों की देशभक्ति।

    • राजकुमार मिल: बच्चों के लिए आकर्षक झांकी ‘एक मोटा हाथी’ और लंका दहन की झांकी।

    • मालवा मिल: पति-पत्नी के रिश्तों की महत्ता, वट सावित्री की झांकी, भगवान राम-सीता का केवट द्वारा गंगा पार।

    • भोपाल मिल: भगवान गणेश की बारात और भागीरथ द्वारा गंगा के धरती पर अवतरण का दृश्य।

    • खजराना गणेश मंदिर: आत्मनिर्भर भारत के प्रयास, गणपति बप्पा का नौका विहार, पांच गजराज द्वारा महाकाल पूजन।

    • नगर निगम: भारत माता शेर पर सवार, जनजागरण अभियान, आपरेशन सिंदूर और कार्तिकेय की पृथ्वी परिक्रमा।

    • आइडीए: आपरेशन सिंदूर पर आधारित पहलगाम घटना का बदला, गजेंद्र मोक्ष, महिषासुर मर्दिनी और माता दुर्गा का अवतरण।

    झांकियों में धार्मिकता, सामाजिक संदेश और बच्चों के मनोरंजन का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। इस आयोजन में पूरे शहर की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

