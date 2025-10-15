इंदौर में त्योहारों पर बदलेगा ट्रैफिक रूट, राजवाड़ा क्षेत्र में 21 अक्टूबर तक गाड़ियां नहीं जाएंगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आगामी त्योहारों को लेकर राजवाड़ा क्षेत्र में सुचारू एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने बेहतर व्यवस्था के लिए यातायात पालन तैयार किया है। बुधवार से 21 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से रात नौ बजे तक राजवाड़ा क्षेत्र में चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा, आटो, सिटी बस, कार आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस उपायुक्त प्रभारी यातायात आनंद कलादगी के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा बेहतर व्यवस्था के लिए यातायात पालन तैयार किया गया है।

दो व चार पहिया वाहनों के लिए राजवाड़ा क्षेत्र के आसपास पार्किंग स्थल-

नगर निगम की तरफ से आने वाले वाहन एमजी रोड से फ्रूट मार्केट, कृष्णापुराछत्री स्थित न्यू पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।

संजय सेतु की तरफ से आने वाले वाहन संजय सेतु, नंदलालपुरा, कृष्णापुराछत्री न्यू पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।

मच्छी बाज़ार तरफ से आने वाले वाहन यशवंत रोड, नृसिंह बाजार चौक, मालगंज, मल्हारगंज थाना टी, गोवर्धन टेलर टी, सुभाष चौक पानी की टंकी होते हुए सुभाष चौक पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।

बड़ा गणपति की तरफ से आने वाले वाहन बड़ा गणपति, मल्हारगंज थाना टी, गोवर्धन टेलर टी, सुभाष चौक पानी की टंकी होते हुए सुभाष चौक पार्किंग में पार्क करेंगे।

गंगवाल की तरफ से आने वाले वाहन बड़ा गणपति, मल्हारगंज थाना टी, गोवर्धन टेलर टी, सुभाष चौक पानी की टंकी होते हुए सुभाष चौक पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।

इन मार्गों से यातायात डायवर्जन किया जाएगा

मल्हारगंज थाना टी, छिपा बाखल गली, गोवर्धन टेलर तिराहा, गोराकुंड चौराहा, सुभाष चौक पानी की टंकी, महेश जोशी तिराहा, सुभाष चौक, इमली बाजार चौराहा, मालगंज चौराहा, नरसिंह बाजार चौराहा, जी. सच्चिदानंद तिराहा, पीपली बाजार तिराहा, यशवंत रोड चौराहा, आड़ा बाजार चौक, मच्छी बाजार चौक, पंढरीनाथ मंदिर चौक, रेशम गली, नंदलाल पुरा चौक, संजय सेतु, फ्रूट मार्केट, हेमिल्टन रोड, मृगनयनी चौराहा, नगर निगम चौराहा।