Indore Truck Accident: सीएम मोहन यादव ने ट्रैफिक डीसीपी को किया PHQ अटैच, ACP-टीआई सहित आठ निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रक हादसे में नौ लापरवाह अफसरों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीसीपी अरविंद तिवारी को हटाकर PHQ अटैच कर लिया है। एसीपी सुदेश सिंह और टीआई दीपक यादव सहित आठ पर निलंबन की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री दोपहर को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलें और इसके तुरंत बाद अफसरों को हटा दिया। चर्चा के दौरान कुछ अफसरों ने सफाई देने का प्रयास भी किया।

सीएम ने लिया एक्शन गत्ते से भरे ट्रक (एमपी 09जेडपी 4069) ने सोमवार रात शिक्षक नगर चौराहा से बड़ा गणपति तक कोहराम मचा दिया था। चालक गुलशेर ने कैलाशचंद्र जोशी (आइडीए कर्मचारी) और लक्ष्मीकांत सोनी (प्रोफेसर) की जान ले ली। 14 लोगों को घायल कर डाला। जिसमें से महेश खतवासे (मिस्त्री) ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। दोपहर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर पहुंचे और वर्मा यूनियन, गीतांजली, बांठिया और अरबींदो अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलें। इसके बाद सीएम सीधे कलेक्टोरेट पहुंचे और ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी को हटा कर पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) अटैच कर दिया।

इन्हें किया गया निलंबित सीएम ने सुदेश कुमार सिंह (एसीपी), दीपक यादव (निरीक्षक), चंद्रेश मरावी (सूबेदार), प्रेमसिंह (एएसआइ) चार कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। सीएम ने कहा कि कांस्टेबल पंकज यादव और ऑटो रिक्शा चालक अनिल कोठारे को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। एसीपी सूदेश लाइन में पदस्थ है लेकिन जोड़-तोड़ कर ट्रैफिक संभालने लगे। टीआई दीपक यादव सुपर कोरिडोर से एरोड्रम तक यातायात प्रभारी थे। जबकि चंद्रेश मरावी सुपर कोरिडोर का जिम्मा संभाल रहे थे। एएसआइ प्रेमसिंह की बिजासन चौराहा पर ड्यूटी लगी थी। इनकी अनदेखी के कारण ही शराबी ट्रक चालक नो एंट्री में घुसा और तीन लोगों की जान ले ली। पुलिस का सफेद झूठ : एसीएस से बोले- बेरिकेड लगाकर रोका ट्रक - हादसे के दूसरे दिन अफसरों ने न घटना पर संज्ञान लिया और न ही दोषियों पर कार्रवाई की। बल्कि अपनी गलती पर पर्दा डालने में लगी रही। अपर मुख्य सचिव (एसीएस) शिवशेखर शुक्ला घटना की जांच करने पहुंचे तो उन्हें भी गुमराह किया। एसीएस ने टी चौराहा से लेकर बड़ा गणपति तक दौरा किया।