    By Surendra Dubey
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 05:54:39 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 05:54:39 PM (IST)
    'नो इंट्री थी तो ट्रक कैसे घुस गया..., Indore Truck Accident में हाई कोर्ट ने उठाया सवाल, कमिश्‍नर को देना होगा जवाब
    Truck Accident में हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान।

    HighLights

    1. इंदौर के एक्सीडेंट मामले में हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
    2. पुलिस कमिश्नर को वर्चुअली हाजिर होने के निर्देश दिए
    3. हादसे में तीन लोगों की गई थी जान, कई हुए थे घायल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने इंदौर के एक्सीडेंट मामले स्वतः संज्ञान के आधार पर जवाब मांगा गया है। पुलिस आयुक्त को 23 सितम्बर को वर्चुअली हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

    हादसे में तीन की हुई थी मौत

    उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम तेज रफ्तार ट्रक करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को कुचला, टक्कर मार दी। शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुए इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया।

    हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

    12 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुमोटो लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है।

    इंदौर पुलिस कमिश्नर वर्चुअली हाजिर होंगे

    हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में इंदौर पुलिस कमिश्नर वर्चुअली हाजिर हों और यह बताएं कि शहर में नो-एंट्री रहते हुए ट्रक कैसे घुस गया। हाई कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

