नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने इंदौर के एक्सीडेंट मामले स्वतः संज्ञान के आधार पर जवाब मांगा गया है। पुलिस आयुक्त को 23 सितम्बर को वर्चुअली हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

हादसे में तीन की हुई थी मौत उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम तेज रफ्तार ट्रक करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को कुचला, टक्कर मार दी। शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुए इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया।