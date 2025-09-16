नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने इंदौर के एक्सीडेंट मामले स्वतः संज्ञान के आधार पर जवाब मांगा गया है। पुलिस आयुक्त को 23 सितम्बर को वर्चुअली हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम तेज रफ्तार ट्रक करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को कुचला, टक्कर मार दी। शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुए इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया।
12 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुमोटो लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है।
यह भी पढ़ें- Indore Truck Accident: इंदौर में बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचला, देखें CCTV फुटेज
हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में इंदौर पुलिस कमिश्नर वर्चुअली हाजिर हों और यह बताएं कि शहर में नो-एंट्री रहते हुए ट्रक कैसे घुस गया। हाई कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।