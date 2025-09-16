Indore ट्रक हादसे में बड़ा खुलासा... नशे में धुत थे ड्राइवर और क्लीनर, टक्कर मारते ही कूद गया था क्लीनर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन बेकसूरों की मौत के जिम्मेदार ट्रक चालक गुलशेर को रात तीन बजे होश आया। नशे में धुत ड्राइवर थाने में सोता रहा। मेडिकल के लिए डॉक्टर ने चलने का कहा तो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पूछताछ में पता चला ट्रक में क्लीनर शंकर भी बैठा था पर कार को टक्कर मारते ही शिक्षक नगर चौराहा पर चलते ट्रक से कूदकर भाग गया। मंगलवार सुबह पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया।

मेडिकल में शराब की पुष्टि हुई एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून) अमित सिंह के मुताबिक गुलशेर पुत्र शमशेर खान निवासी धरमपुरी खलखाट (धार) के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105,110 और 185 के तहत केस दर्ज किया है। मेडिकल में शराब की पुष्टि हुई है। पूछताछ में गुलशेर ने बताया वह वापी (गुजरात) से गत्ते और 29 टन कागज के रोल लेकर इंदौर आया था। राऊ टोलनाका के समीप उसने आधा माल खाली कर दिया था। शाम को दिलीप नगर चौराहा स्थित वाइन शाप पर शंकर के साले से शराब मंगवाई और तीनों ने बैठ कर नशा किया। उसको पोलोग्राउंड की ओर जाना था। शंकर ने बड़ा गणपति चौराहा से चलने की सलाह दी। सबसे पहले शिक्षक नगर शनि धाम चौराहा पर कार (एमपी 09एपी 9018) को टक्कर मार दी। शंकर उसी वक्त चलते ट्रक से कूद कर फरार हो गया।