मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore ट्रक हादसे में बड़ा खुलासा... नशे में धुत थे ड्राइवर और क्लीनर, टक्कर मारते ही कूद गया था क्लीनर

    Indore Truck Accident: एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून) अमित सिंह के मुताबिक गुलशेर पुत्र शमशेर खान निवासी धरमपुरी खलखाट (धार) के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105,110 और 185 के तहत केस दर्ज किया है। मेडिकल में शराब की पुष्टि हुई है। पूछताछ में गुलशेर ने बताया वह वापी (गुजरात) से गत्ते और 29 टन कागज के रोल लेकर इंदौर आया था।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 10:54:50 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 10:54:50 PM (IST)
    Indore ट्रक हादसे में बड़ा खुलासा... नशे में धुत थे ड्राइवर और क्लीनर, टक्कर मारते ही कूद गया था क्लीनर
    Indore ट्रक हादसे में बड़ा खुलासा।

    HighLights

    1. इंदौर ट्रक हादसे में होते जा रहे हैं बड़े खुलासे
    2. आरोपित ड्राइवर की रात तीन बजे खुली आंख
    3. डॉक्टर के सामने लड़खड़ा कर गिर पड़ा ड्राइवर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन बेकसूरों की मौत के जिम्मेदार ट्रक चालक गुलशेर को रात तीन बजे होश आया। नशे में धुत ड्राइवर थाने में सोता रहा। मेडिकल के लिए डॉक्टर ने चलने का कहा तो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पूछताछ में पता चला ट्रक में क्लीनर शंकर भी बैठा था पर कार को टक्कर मारते ही शिक्षक नगर चौराहा पर चलते ट्रक से कूदकर भाग गया। मंगलवार सुबह पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया।

    मेडिकल में शराब की पुष्टि हुई

    एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून) अमित सिंह के मुताबिक गुलशेर पुत्र शमशेर खान निवासी धरमपुरी खलखाट (धार) के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105,110 और 185 के तहत केस दर्ज किया है। मेडिकल में शराब की पुष्टि हुई है। पूछताछ में गुलशेर ने बताया वह वापी (गुजरात) से गत्ते और 29 टन कागज के रोल लेकर इंदौर आया था। राऊ टोलनाका के समीप उसने आधा माल खाली कर दिया था। शाम को दिलीप नगर चौराहा स्थित वाइन शाप पर शंकर के साले से शराब मंगवाई और तीनों ने बैठ कर नशा किया। उसको पोलोग्राउंड की ओर जाना था। शंकर ने बड़ा गणपति चौराहा से चलने की सलाह दी। सबसे पहले शिक्षक नगर शनि धाम चौराहा पर कार (एमपी 09एपी 9018) को टक्कर मार दी। शंकर उसी वक्त चलते ट्रक से कूद कर फरार हो गया।

    पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार किया

    गुलशेर ने भागने का प्रयास किया और ई-रिक्शा (एमपी 09जेडवाय 1361), कार (एमपी 09डब्ल्यूएल 0932), स्कूटर (एमपी 09एसएक्स 2874), बाइक (एमपी 09एनटी 8270), बाइक (एमपी 09एक्सजे 4176) को टक्कर मार कर बड़ा गणपति चौराहा की ओर भागा। हादसे के बाद भी गुलशेर होश में नहीं आया। वह मल्हारगंज थाने में सोता रहा। कानून व्यवस्था नियंत्रण में आने के बाद अफसरों ने पूछताछ कि पर वह ठीक से नाम नहीं बता पाया। देर रात उसका मेडिकल परीक्षण करवाने के दौरान डॉक्टर ने चलने का कहा तो गिर पड़ा। पुलिस ने मंगलवार सुबह शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया।

    यह भी पढ़ें- Indore Accident: हादसे के बाद सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का आक्रोश, लिखा- 'चालान काटने में व्यस्त है पुलिस वाले'

    अस्पताल के बाहर सीएम का इंतजार कर रही थी चालक की वृद्ध मां

    मंगलवार दोपहर सीएम डॉ. मोहन यादव के आने की खबर से एरोड्रम से धार रोड तक चाक चौबंद व्यवस्था थी। पुलिस ने बेरिकेड लगाकर ट्रैफिक रोक दिया। अस्पताल में भर्ती घायलों के स्वजन को भी बुला लिया। मरीजों को प्रथम मंजिल से तलघर में लाया गया। गीताजंली अस्पताल में पलक जोशी, अनिल कोठारे, अशोक कुमार, काजल गोपलानी, संवीद, अंकिता गोपलानी भर्ती थे। ऑटो चालक अनिल की मां सेवंती बाई, पत्नी माधुरी भी सीएम से मिलने आई पर अफसरों ने उन्हें बाहर रोक दिया। सेवंती के मुताबिक बेटे ने लोन से रिक्शा खरीदा था। हादसे के करीब एक घंटे बाद पता चला अनिल अस्पताल में भर्ती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.