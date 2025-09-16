Indore Truck Accident: हादसे के बाद भी नहीं जागा पुलिस-प्रशासन, भारी वाहनों की आवाजाही जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रैफिक विभाग की एक लापरवाही सोमवार शाम को शहर को इतनी भारी पड़ जाएगी। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर में नो एंट्री में घुसा एक ट्रक मौत बनकर दौड़ा। इस वीभत्स हादसे के बाद भी ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन मंगलवार को भी नहीं जागा और ट्रकों व ट्रालों की एंट्री बेखौफ होती नजर दिखाई दी। मल्हारगंज स्थित कैलाश मार्ग और नवलखा स्थित अग्रसेन चौराहा पर भारी वाहनों की आवाजाही ट्रैफिक पुलिस के सामने ही होती रही।

वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध इंदौर में ट्रैफिक की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सैकड़ों कैमरों और हजारों ट्रैफिक पुलिसकर्मी होने के बाद भी भारी वाहनों की आवाजाही दिन के समय में भी जारी है। जबकि नियमानुसार सुबह छह से रात 11 बजे तक दिन के समय में शहर में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सुपर कॉरिडोर, एमआर-10, लसूड़िया, हातोद, देपालपुर, नेमावर रोड से वाहन चालक दिन में ही प्रवेश ले रहे हैं। सुपर कारिडोर की ओर से आने वाले वाहनों को एरोड्रम थाने, हातोद-देपालपुर की ओर से आने वाले वाहनों को गांधी नगर थाना, नेमावर रोड से आने वाहनों को खुड़ैल थाना, एमआर-10 आने वाले वाहनों को हीरा नगर थाना और देवास की ओर आने वाले वाहनों को लसूड़िया थाना होकर गुजरना होता है।