Indore Truck Accident: हादसे के बाद भी नहीं जागा पुलिस-प्रशासन, भारी वाहनों की आवाजाही जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रैफिक विभाग की एक लापरवाही सोमवार शाम को शहर को इतनी भारी पड़ जाएगी। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर में नो एंट्री में घुसा एक ट्रक मौत बनकर दौड़ा। इस वीभत्स हादसे के बाद भी ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन मंगलवार को भी नहीं जागा और ट्रकों व ट्रालों की एंट्री बेखौफ होती नजर दिखाई दी। मल्हारगंज स्थित कैलाश मार्ग और नवलखा स्थित अग्रसेन चौराहा पर भारी वाहनों की आवाजाही ट्रैफिक पुलिस के सामने ही होती रही।
इंदौर में ट्रैफिक की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सैकड़ों कैमरों और हजारों ट्रैफिक पुलिसकर्मी होने के बाद भी भारी वाहनों की आवाजाही दिन के समय में भी जारी है। जबकि नियमानुसार सुबह छह से रात 11 बजे तक दिन के समय में शहर में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सुपर कॉरिडोर, एमआर-10, लसूड़िया, हातोद, देपालपुर, नेमावर रोड से वाहन चालक दिन में ही प्रवेश ले रहे हैं। सुपर कारिडोर की ओर से आने वाले वाहनों को एरोड्रम थाने, हातोद-देपालपुर की ओर से आने वाले वाहनों को गांधी नगर थाना, नेमावर रोड से आने वाहनों को खुड़ैल थाना, एमआर-10 आने वाले वाहनों को हीरा नगर थाना और देवास की ओर आने वाले वाहनों को लसूड़िया थाना होकर गुजरना होता है।
बावजूद उसके ये भारी वाहन शहर में प्रतिबंधित समय में भी प्रवेश कर लेते हैं। तीन इमली से अग्रसेन चौराहा तक पांच से रात नौ बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध है। छावनी अनाज मंडी और जूनी इंदौर स्थित लोहा मंडी में शहर के बाहर करने की चर्चा पिछले कई वर्षाें से चल रही है, लेकिन ये बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इन्हीं के व्यापारी अपने सामान को चढ़ाने व उतारने के लिए भारी वाहनों का प्रवेश करवाते हैं। टक्कर लगने से 30 वर्षीय महिला की मौत बाणगंगा थाना क्षेत्र में 24 जनवरी 2025 को रात 8.40 बजे ट्रक चालक RJ-32 GC 8128 के चालक ने दो पहिया वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए MR-10 रोड पर पुराने टोल के पास सुखलिया निवासी नितिनि पिता विजय भार्गव को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से दीपिका पति नितिनि भार्गव (30) की मौत हो गई थी।
चंदन नगर थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल 2025 को रात 11.30 बजे ट्रक चालक जीजे-03 बीजेड 9096 के चालक ने दो पहिया वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए धार रोड स्थित देहली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सामने 55 वर्षीय गणेश पिता स्व.हीरालाल ओस्तवाल निवासी डी राजनगर को टक्कर मारी दी थी। इस घटना में मृतिका माया पति गणेश ओस्तवाल की मौत हो गई थी।
राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आठ मार्च 2025 को रात 9.45 बजे लोडिंग रिक्शा एमपी-09 एलआर 1466 के चालक ने दो पहिया वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते केट रोड स्थित सुखनिवास गांव के मेन रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने 50 वर्षीय सुरेश पिता प्रेमलाल जायसवाल निवासी भीकनगांव जिला खरगोन को टक्कर मार दी थी। इससे टक्कर लगने वाले की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
