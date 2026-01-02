Indore water contamination: 15 मौतों के बाद भी 'अपनों' को बचा रहा निगम, बड़े अफसरों को थमाया सिर्फ नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत के जिम्मेदार नगर निगम के अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ रस्म अदायगी ही हुई है। शासन के निर्देश पर जोन स्तर के तीन जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन व सेवा समाप्त की कार्रवाई की गई है। वहीं निगम के वो जिम्मेदार जिनकी योजना बनाने व निगरानी में अहम भूमिका होती है, उन अफसरों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया।

भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से मौत की जानकारी प्रदेश सरकार के संज्ञान में आने के चार दिन बाद निगम के जलकार्य विभाग के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित किया गया। वे इंदौर नगर निगम के इस विभाग में पिछले 12 साल से पदस्थ थे।