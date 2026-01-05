इंदौर जल त्रासदी: भागीरथपुरा में तैनात हुआ संजीवनी क्लिनिकों का स्टाफ, मरीजों को लौटना पड़ रहा बैरंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली महामारी का असर अब इंदौर की पूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ने लगा है। भागीरथपुरा में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर के विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनियों में संचालित संजीवनी क्लीनिकों (आरोग्य केंद्रों) के स्टाफ को वहां तैनात कर दिया है। इसके चलते स्थानीय कॉलोनियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।

सहायक स्टाफ के भरोसे संजीवनी क्लीनिक इंदौर की निम्न-मध्यमवर्गीय कॉलोनियों के लिए संजीवनी क्लीनिक सामान्य बीमारियों के उपचार का मुख्य सहारा हैं। हालांकि, वर्तमान में अधिकांश क्लीनिकों से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्टों को हटाकर भागीरथपुरा भेज दिया गया है। नईदुनिया प्रतिनिधि ने जब खंडवा रोड स्थित गणेश नगर के संजीवनी क्लीनिक का जायजा लिया, तो वहां सात लोगों के स्टाफ की जगह केवल एक सहायक कर्मचारी ही तैनात मिला। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे आम जनता को भारी असुविधा हो रही है।