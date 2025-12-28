Indore Weather: हल्की ठंड से होगा नए साल का स्वागत, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी; जानिए कैसा रहेगा इस सप्ताह मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: हिमालय से आ रही उत्तरी हवाएं अभी शहरवासियों को रात के समय व अलसुबह तीव्र ठंडक का अहसास करवा रही है। आने वाले सप्ताह में भी शहरवासियों को तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस बार नए साल का स्वागत हल्की ठंडक के साथ ही होगा।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, नए वर्ष की शुरुआत में न्यूनतम तापमान मौजूदा तापमान से अधिक रहेग। इस वजह से शहरवासियों को हल्की ठंडक का अहसास ही होगा। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानी एचएस पांडे के मुताबिक वर्तमान इंदौर में अगले दो दिन तक ठंड का असर बरकरार रहेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी।

अल सुबह शहरवासियों को शीत लहर का अहसास होगा और शहर में हल्की धुंध भी नजर आएगी। वर्तमान में इंदौर में जमीन की सतह व जमीन से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाएं पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा तेज गति से चल रही है। इस वजह से शहरवासियों को अभी रात में व अलसुबह ठिठुरन का अहसास हो रहा है। अगले एक सफ्ताह के अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिनांक अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C) 28 दिसंबर 25 7 29 दिसंबर 25 8 30 दिसंबर 26 8 31 दिसंबर 26 8 1 जनवरी 25 7 2 जनवरी 25 8 3 जनवरी 24 7 यह भी पढ़ें- Weather Alert: देश के 12 राज्‍यों में 30 दिसंबर तक गहराएगी सर्दी, इन दो राज्‍यों में गरज के साथ बारिश की संभावना