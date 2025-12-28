मेरी खबरें
    Indore Weather: हल्की ठंड से होगा नए साल का स्वागत, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी; जानिए कैसा रहेगा इस सप्ताह मौसम

    उत्तर भारत से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश के साथ-साथ इंदौर में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी सप्ताह में इंद ...और पढ़ें

    By Udaypratap SinghEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 05:13:15 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 05:14:25 AM (IST)
    Indore Weather: हल्की ठंड से होगा नए साल का स्वागत, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी; जानिए कैसा रहेगा इस सप्ताह मौसम
    इंदौर में कड़ाके की ठंड (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आगामी सप्ताह में तापमान में उतार-चढ़ाव होगा
    2. नए वर्ष की शुरुआत में न्यूनतम तापमान बढ़ोतरी
    3. अगले दो दिन तक ठंड का असर बरकरार रहेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: हिमालय से आ रही उत्तरी हवाएं अभी शहरवासियों को रात के समय व अलसुबह तीव्र ठंडक का अहसास करवा रही है। आने वाले सप्ताह में भी शहरवासियों को तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस बार नए साल का स्वागत हल्की ठंडक के साथ ही होगा।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, नए वर्ष की शुरुआत में न्यूनतम तापमान मौजूदा तापमान से अधिक रहेग। इस वजह से शहरवासियों को हल्की ठंडक का अहसास ही होगा। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानी एचएस पांडे के मुताबिक वर्तमान इंदौर में अगले दो दिन तक ठंड का असर बरकरार रहेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी।


    अल सुबह शहरवासियों को शीत लहर का अहसास होगा और शहर में हल्की धुंध भी नजर आएगी। वर्तमान में इंदौर में जमीन की सतह व जमीन से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाएं पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा तेज गति से चल रही है। इस वजह से शहरवासियों को अभी रात में व अलसुबह ठिठुरन का अहसास हो रहा है।

    अगले एक सफ्ताह के अधिकतम और न्यूनतम तापमान

    दिनांक अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
    28 दिसंबर 25 7
    29 दिसंबर 25 8
    30 दिसंबर 26 8
    31 दिसंबर 26 8
    1 जनवरी 25 7
    2 जनवरी 25 8
    3 जनवरी 24 7

    अभी एक प्रति चक्रवात विदर्भ व महाराष्ट्र के पास बना हुआ है। पहले इसके मप्र के पास आने की उम्मीद थी। अब यह 30 दिसंबर को मप्र की ओर आएगा। इसके प्रभाव से हवाओं का रुख पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी होगा। इस वजह से सप्ताह के अंत में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और शहरवासियों को ठंड से राहत मिलेगी।

