Indore Weather Update: अगले सप्ताह तक इंदौर में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, छह नवंबर के बाद निकलेगी धूप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में इस सप्ताह मौसम का मिजाज खुशनुमा रहेगा। अरब सागर से आ रही नमी के कारण इंदौर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, दिन के तापमान में मामूली गिरावट और रात के समय हल्की ठंडक का अहसास बना रहेगा।
भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि वर्तमान में अरब सागर में बना अवदाब क्षेत्र अब कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है और गुजरात के आस-पास सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से अरब सागर की नमी इंदौर समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर पहुंचेगी, जिससे इंदौर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
6 नवंबर के बाद मौसम साफ
बादल छाने के कारण दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी। 6 नवंबर के बाद मौसम साफ होने लगेगा और धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
उत्तर भारत में 3 नवंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन फिलहाल उसकी सीधी ठंडी हवाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश तक नहीं पहुंच पाएंगी। मौजूदा सिस्टम हवाओं की दिशा को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते रात का तापमान सामान्य या थोड़ा अधिक रहने की संभावना है।
वर्षा होने की संभावना
गुजरात में बने सिस्टम के प्रभाव से 4 नवंबर को इंदौर में एक बार फिर हल्की वर्षा होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहेंगे और शहर में धूप केवल थोड़े समय के लिए ही दिखेगी।
इंदौर का संभावित तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
2 नवंबर – अधिकतम 25, न्यूनतम 20
3 नवंबर – अधिकतम 25, न्यूनतम 19
4 नवंबर – अधिकतम 27, न्यूनतम 18
5 नवंबर – अधिकतम 26, न्यूनतम 18
6 नवंबर – अधिकतम 27, न्यूनतम 17
7 नवंबर – अधिकतम 28, न्यूनतम 17
8 नवंबर – अधिकतम 27, न्यूनतम 17
मौसम विभाग के अनुसार, आगामी सप्ताह तक मौसम खुशनुमा बना रहेगा। छह नवंबर के बाद जैसे-जैसे आसमान साफ होगा, वैसे-वैसे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
