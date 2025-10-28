Indore weather update: मौसम का मूड बदला, इंदौर में आज झमाझम के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अरब सागर से आ रही नमी के असर से मध्य प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया। सोमवार को दिनभर तेज धूप और गर्मी रही, लेकिन शाम होते-होते बादल छा गए और देर रात तक गरज-चमक के साथ बारिश हुई। लगातार दूसरे दिन हुई इस बरसात से मौसम में ठंडक लौट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

कैसा रहा मौसम? दिन में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब दो डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई। दिनभर गर्मी का एहसास रहा, लेकिन शाम और रात की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया।