Indore weather update: मौसम का मूड बदला, इंदौर में आज झमाझम के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अरब सागर से आ रही नमी के असर से मध्य प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया। सोमवार को दिनभर तेज धूप और गर्मी रही, लेकिन शाम होते-होते बादल छा गए और देर रात तक गरज-चमक के साथ बारिश हुई। लगातार दूसरे दिन हुई इस बरसात से मौसम में ठंडक लौट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
कैसा रहा मौसम?
दिन में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब दो डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई। दिनभर गर्मी का एहसास रहा, लेकिन शाम और रात की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया।
क्या कहता है मौसम विभाग?
भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, अरब सागर पर बने अवदाब क्षेत्र के कारण नमी लगातार मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है। इसी का असर है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं अन्य हिस्सों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 1-2 दिन तक दिन में गर्मी और रात को बारिश का यही सिलसिला जारी रह सकता है।
