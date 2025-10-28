Jabalpur: चलती ट्रेन में खौफनाक वारदात : मामा ससुर ने दामाद पर चाकू से किए 30 वार, मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटनी-जबलपुर रेलखंड पर चलती ट्रेन में मामा ससुर ने अपने दामाद पर चाकू से 30 से अधिक वार किया। उसकी बेरहमी से हत्या कर आरोपित ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। नर्मदापुरम जिले के निवासी शैलेंद्र हांडिया (31) सोमवार को सतना गए थे। उनके साथ मामा ससुर पिपरिया निवासी गोविंद रघुवंशी थे। जहां, शैलेंद्र का तलाक के मामले में सुनवाई होनी थी।

न्यायालय में सुनवाई के बाद शैलेंद्र और गोविंद घर वापस आने के लिए धनबाद-उधना स्पेशल ट्रेन क्रमांक 09040 में सवार हुए। दोनों ट्रेन के एस-4 कोच में सवार थे। ट्रेन के सिहोरा स्टेशन पार करने के बाद दोनों के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। जिससे आक्रोशित होकर गोविंद ने चाकू निकाल लिया। शैलेंद्र पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। आरोपित उसे तब तक चाकू मारता रहा जब तक कि वह निढाल होकर गिर नहीं गया। उसके बाद गोसलपुर के पास ट्रेन से कूदकर भाग गया।