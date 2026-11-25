नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बुधवार को अल सुबह उत्तरी व उत्तर पूर्वी हवाओं ने शहर में ठंडक बढ़ाई और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम था। बीते एक सप्ताह में दूसरी बार तापमान इस सीजन के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा।

यह बीते दस वर्षों में नवंबर माह में न्यूनतम तापमान का स्तर है। पिछले वर्ष 16 नवंबर को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद इस वर्ष नवंबर में दूसरी बार पारा 10.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इसके पूर्व 20 नवंबर को शहर में पारे का न्यूनतम स्तर यही था।