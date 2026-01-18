Indore Weather Update: शहर के लोगों को मिलेगी ठंड से राहत, दिन-रात के तापमान में होगी बढ़ोतरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने इस बार शहर की मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया है। पिछले सालों की तुलना में इस साल ठंड ज्यादा रही, आलम यह है कि मकर संक्रांति के बाद भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इंदौर शहर में पिछले दो दिनाें में उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान छह डिग्री पहुंचने के कारण शहरवासियों को रात में और अलसुबह ठंडक का अहसास होता रहा।

वहीं मौसम विभाग का मानना है कि आगामी सप्ताह में शहरवासियों को तीव्र ठंडक से राहत मिलेगी और दिन व रात के तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में आगामी चार दिनों तक तापमान में दो से तीन डिग्री का इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में रात में हल्की ठंडक महसूस होगी और दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी का अहसास भी होगा।

इंदौर में अगले सप्ताह का मौसम दिनांक अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C) 18 जनवरी 27 10 19 जनवरी 26 10 20 जनवरी 26 11 21 जनवरी 25 11 22 जनवरी 26 12 23 जनवरी 27 13 24 जनवरी 27 12 (नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में) वर्तमान में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। उसके असर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में शहर का न्यूनतम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान पर बना हुआ है। इसके आगे बढ़ने से पांच दिनों बाद उत्तरी मप्र में बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि इंदौर में आसमान साफ रहेगा।