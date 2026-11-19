नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में अब तक यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत नहीं हो सकी है। अक्टूबर 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के रीजनल डायरेक्टर ने वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने के लिए एमजीएम कॉलेज से संबंधित अस्पतालों का निरीक्षण किया था, इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर के लिए एमवाय को सभी मापदंडों पर उपयुक्त पाया था।

इसकी रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन को भेजी गई थी। इस बात को दो साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक एमजीएम कॉलेज में यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू नहीं हो सका है। कोरोना के पूर्व तक इंदौर में हुकमचंद अस्पताल में यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर संचालित होता था, लेकिन कोविड के वक्त इसे बंद कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक शहर के लोगों को यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर खुलने का इंतजार है।