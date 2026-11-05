इंदौर-दाहोद रेल परियोजना: टीही से धार के बीच 120 किमी प्रति घंटे की गति का निरीक्षण आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत धार तक ट्रेन चलाने की तैयारी अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। टीही से धार के बीच 47.14 किमी लंबे रेलखंड पर बड़ी रेल लाइन का सिविल, विद्युतीकरण एवं सिग्नलिंग का काम पूरा होने के बाद अब पश्चिम रेलवे इस मार्ग को विद्युत इंजन से परिचालन के लिए अधिकृत कराने की प्रक्रिया में जुट गया है।

बुधवार को पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर रेलखंड का निरीक्षण किया। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल मुंबई द्वारा भी नवीन रेल लाइन का निरीक्षण एवं गति निरीक्षण किया जाएगा। इन प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद धार तक नियमित ट्रेन संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा।