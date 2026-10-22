खुर्दा रोड मंडल में ब्लॉक के कारण इंदौर-पुरी और पुरी-इंदौर ट्रेनें प्रभावित, पश्चिम रेलवे से होकर गुजरने वाली ट्रेनें मालतीपाटपुर-पुरी स्टेशन के बीच निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पूर्व तटीय रेलवे के खुर्दा रोड मंडल में पुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तीन एवं चार पर निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसके कारण इंदौर-पुरी, पुरी-इंदौर, वलसाड-पुरी और पुरी-वलसाड प्रभावित होगी और मालतीपाटपुर-पुरी स्टेशन के बीच निरस्त रहेगी।

इंदौर-पुरी एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर रेलवे स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होगी पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार प्रभावित ट्रेनों में 27 अक्टूबर, तीन, 10, 17, 24 नवंबर, एक, आठ, 15, 22, 29 दिसंबर एवं पांच जनवरी 2027 को इंदौर से चलने वाली इंदौर-पुरी एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर रेलवे स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होगी एवं मालतीपाटपुर-पुरी स्टेशन के बीच निरस्त रहेगी।