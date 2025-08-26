Indore का खजराना गणेश मंदिर भक्ति में होगा सराबोर, 10 दिन के महोत्सव में देशभर के कलाकार देंगे प्रस्तुति

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दस दिवसीय गणेशोत्सव की तैयारियां शहर में प्रारंभ हो चुकी है। गणेश चतुर्थी की तिथि बुधवार को आने से भी इस बार खासा उल्लास है। ऐसे में गणेशोत्सव के दस दिवसीय आयोजन के दौरान खजराना गणेश मंदिर में विशेष साज-सज्जा की जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसमें देशभर के प्रख्यात भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मंदिर में ध्वज पूजन और लड्डू प्रसाद वितरण के कार्यक्रम होगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव 27 अगस्त से प्रारंभ होगा। महोत्सव में विधि-विधान के साथ नियमित पूजन-अर्चन होंगे और 10 दिन तक भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी होंगे।