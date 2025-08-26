Indore का खजराना गणेश मंदिर भक्ति में होगा सराबोर, 10 दिन के महोत्सव में देशभर के कलाकार देंगे प्रस्तुति
Ganesh Chaturthi 2025: खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव 27 अगस्त से प्रारंभ होगा। महोत्सव में विधि-विधान के साथ नियमित पूजन-अर्चन होंगे और 10 दिन तक भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी होंगे। इसमें देशभर के प्रख्यात भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
HighLights
- गणेशोत्सव में खजराना गणेश मंदिर में होगी साज-सज्जा और सांस्कृतिक कार्यक्रम
- कलेक्टर और निगमायुक्त मौजूद रह करेंगे ध्वज-पूजन और लड्डू प्रसादी वितरण
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देश के प्रसिद्ध भजन गायक भी देंगे अपनी प्रस्तुतियां
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दस दिवसीय गणेशोत्सव की तैयारियां शहर में प्रारंभ हो चुकी है। गणेश चतुर्थी की तिथि बुधवार को आने से भी इस बार खासा उल्लास है। ऐसे में गणेशोत्सव के दस दिवसीय आयोजन के दौरान खजराना गणेश मंदिर में विशेष साज-सज्जा की जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसमें देशभर के प्रख्यात भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मंदिर में ध्वज पूजन और लड्डू प्रसाद वितरण के कार्यक्रम होगा।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन
27 अगस्त को सुबह 10 कलेक्टर सह अध्यक्ष आशीष सिंह और नगर निगम आयुक्त सह प्रशासक शिवम वर्मा गणपति मंदिर खजराना प्रबंध समिति द्वारा आयोजित ध्वजा-पूजन और लड्डू प्रसादी वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। दस दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार प्रवचन हाल में होंगे। प्रवचन हॉल के बनकर तैयार होने के बाद इसी साल शुभारंभ किया गया है।
10 दिन यह होंगे आयोजन
- 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे दृष्टि बाधित बच्चों द्वारा मगंलाचरण, शाम 7 बजे कल्पना झोकरकर की संगीतमय प्रस्तुति।
- 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे शालेय छात्र-छात्राओं द्वारा गायन और शाम 7.30 बजे नेशनल स्कूल ऑफ कत्थक द्वारा प्रस्तुति।
- 30 अगस्त को शाम 5 बजे अन्नक्षेत्र के आजीवन सदस्यों का सम्मान और रात्रि 8 बजे ऋषि कुमार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भजन।
- 31 अगस्त को शाम 5 बजे कला प्रस्तुति और रात्रि 8 बजे अश्विनी पाठक द्वारा सुंदरकाण्ड का आयोजन।
- 1 सितम्बर को शाम 6 बजे से नादयोग गुरुकूल द्वारा कत्थक और पाटीदार योगा सेन्टर द्वारा गीतायन।
- 2 सितम्बर को शाम 7 बजे गायक रतन मोहन शर्मा द्वारा भजन प्रस्तुति दी जाएगी।
- 3 सितम्बर को शाम 7 बजे गायिका मैथिली ठाकुर के भजन होंगे।
- 4 सितम्बर को शाम 7 बजे गायक कौशलेन्द्र शर्मा (शर्मा बंधु) भजन प्रस्तुतियां देंगे।