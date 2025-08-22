Indore के सराफा चाट-चौपाटी पर संकट! व्यापारी हुए एकजुट, हट सकती हैं फेमस फूड स्टॉल्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपने अनूठे स्वाद और माहौल के लिए देश भर में प्रसिद्ध इंदौर की सराफा चाट-चौपाटी पर संकट गहरा गया है। चांदी-सोना-जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन ने रात के समय अपनी दुकानों के बाहर लगने वाली व्यंजन दुकानों को जगह देने से इनकार कर दिया है। दो दिन से व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी सराफा की एक-एक दुकान पर जाकर सदस्यों को चबूतरे किराए पर नहीं देने के लिए कह रहे हैं।

एसोसिएशन ने सराफा बाजार में घोषणा भी करवाई शुक्रवार शाम एसोसिएशन ने सराफा बाजार में घोषणा भी करवाई। सूचना जारी की गई कि जो दुकानों के चबूतरे चौपाटी के लिए किराये पर देगा, उसके विरुद्ध एसोसिएशन कार्रवाई करेगा। उधर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि व्यापारी भले ही चबूतरे किराए पर न दें, लेकिन जो परंपरागत दुकानें चौपाटी में लगती रही हैं, वे लगती रहेंगी। हम इन दुकानों को सड़क पर जगह देंगे।