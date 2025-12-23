मेरी खबरें
    By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 07:50:16 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 07:50:16 PM (IST)
    सिगरेट पर टोकना पड़ा भारी... इंदौर में 'इन्फ्लुएंसर' युवती और उसके साथियों ने युवक को चाकू से गोदा, मौत
    इंदौर में 'इन्फ्लुएंसर' युवती और उसके साथियों ने युवक को चाकू से गोदा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक युवती और ड्राइवर सहित चार आरोपियों को पकड़ा है। दो दिन पूर्व युवती से सिगरेट पीने की बात पर कहासुनी हुई थी। सोमवार को दोनों पक्ष समझौता के लिए मिलें और आरोपितों ने चाकूओं से हमला कर दिया।

    सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद

    डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के मुताबिक घटना रात करीब 1 बजे की है। द्वारकापुरी निवासी 26 वर्षीय यश की हत्या हुई है। पुलिस ने चारु परदेशी, रोहित चौहान, प्रियांशु और ईश्वर को पकड़ा है। चारू इवेंट का काम करती है। दो दिन पूर्व वह गांधी चौक (साठ फीट रोड) पर सिगरेट पी रही थी। उस वक्त प्रियांशू और रोहित भी मौजूद था। यश के दोस्त विक्रम ने उसको टोक दिया। चारू और विक्रम की दोस्ती है। विक्रम का सिलिकोन सिटी के समीप गैरेज है।


    समझौते के बहाने बुलाकर किया हमला

    इस बात पर कहासुनी हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। सोमवार रात यश और विक्रम ने शराब पार्टी की और कहा कि चारू और रोहित से समझौता करना है। दोनों चारू से मिलने घर गए पर वो नहीं मिली। मां से नंबर लेकर कॉल लगाया और फूटी कोठी चौराहा पर बुलाया। रोहित साथियों के साथ पहुंचा और यश पर चाकू से हमला कर दिया। उसकी घटना के पूर्व भी कहासुनी हो गई थी।

    पुलिस की लेट-लतीफी और सीमा विवाद

    घटना स्थल को लेकर गफलत होती रही। अन्नपूर्णा पुलिस तो दो घंटे बाद पहुंची। जब तक द्वारकापुरी पुलिस ने जांच शुरु कर दी। घटना फूटी कोठी चौराहा पर सांची पाइंट के समीप की है। जगह अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आता है। मौके पर द्वारकापुरी पुलिस पहुंची लेकिन शव एमवाय अस्पताल पहुंच गया। टीआई मनीष मिश्रा यश के दोस्त विक्रम को लेकर घटना स्थल पर आए और अन्नपूर्णा पुलिस को बुलाया।

    खाटू श्याम भागने की फिराक में थे आरोपी

    खाटू श्याम भागने के पहले उज्जैन से दबोचा हत्या के बाद आरोपित रोहित की कार से फरार हुए। पुलिस ने चारू की मां के फोन से रोहित का नंबर निकाल लिया उसकी लोकेशन उज्जैन के बड़नगर की मिली। टीआई ने बड़नगर पुलिस को कॉल कर घटना बताई और आरोपितों की कार का पीछा कर पकड़ लिया। आरोपित भाग कर खाटू श्याम जा रहे थे। आरोपित चारु खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बताती है।

