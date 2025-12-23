सिगरेट पर टोकना पड़ा भारी... इंदौर में 'इन्फ्लुएंसर' युवती और उसके साथियों ने युवक को चाकू से गोदा, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक युवती और ड्राइवर सहित चार आरोपियों को पकड़ा है। दो दिन पूर्व युवती से सिगरेट पीने की बात पर कहासुनी हुई थी। सोमवार को दोनों पक्ष समझौता के लिए मिलें और आरोपितों ने चाकूओं से हमला कर दिया।

सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के मुताबिक घटना रात करीब 1 बजे की है। द्वारकापुरी निवासी 26 वर्षीय यश की हत्या हुई है। पुलिस ने चारु परदेशी, रोहित चौहान, प्रियांशु और ईश्वर को पकड़ा है। चारू इवेंट का काम करती है। दो दिन पूर्व वह गांधी चौक (साठ फीट रोड) पर सिगरेट पी रही थी। उस वक्त प्रियांशू और रोहित भी मौजूद था। यश के दोस्त विक्रम ने उसको टोक दिया। चारू और विक्रम की दोस्ती है। विक्रम का सिलिकोन सिटी के समीप गैरेज है।