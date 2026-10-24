इंदौर में नई व्यवस्था : तीन इमली चौराहा से पिपल्याहाना मार्ग पर अंतरराज्यीय बसों की रहेगी नो एंट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मूसाखेड़ी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते तीन इमली से पिपल्याहाना के बीच यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। निर्माण कार्य पूरा होने तक इस मार्ग पर सुबह 6 से रात 11 बजे के बीच अंतरराज्यीय बसें (ऑल इंडिया परमिट) नहीं चल सकेंगी।

यातायात का दबाव कम करने और दुर्घटनाओं की आशंका रोकने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित मार्ग के स्थान पर बसों के लिए वैकल्पिक रास्ता तय किया गया है। आदेश एक माह तक प्रभावशील रहेगा।