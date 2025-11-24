Librarian in MP: 255 पदों पर Interview 11 दिसंबर से, जानें चयनित उम्मीदवारों को कब मिलेंगे प्रवेश पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सरकारी कालेजों में रिक्त ग्रंथपाल के पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार रखे गए है, जो 11 दिसंबर से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को 3 दिसंबर से साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। आयोग ने साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को सुबह 9.30 बजे से कार्यालय में रिर्पोटिंग करने के निर्देश दिए है।

पांच महीने बाद रिजल्ट जारी किया ग्रंथपाल परीक्षा 2022 में 255 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी, जिसमें 57 सामान्य, 24 एससी, 97 एसटी, 56 ओबीसी, 21 ईडब्ल्यूएस के पद रखे थे। 9 जून 2024 को लिखित परीक्षा हुई। पांच महीने बीतने के बाद आयोग ने रिजल्ट जारी किया। 623 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें 516 मुख्य और 107 प्रावधिक भाग में रखा गया।