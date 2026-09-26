मध्यप्रदेश में निवेशकों को नहीं करना पड़ता इंतज़ार, घंटों में उपलब्ध करा देते हैं जमीन : CM डॉ. मोहन यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्यप्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा राज्य है। यहां आने आने वाले निवेशकों को सुविधा देेने के लिए सरकार हरसंभव मदद कर रही है। पहले निवेशकों को जमीन आवंटित करने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब हमारे पास लाखों एकड़ सरप्लस लैंड बैंक है, ऐसे में हम उद्योगपतियों को घंटों में ही जमीन आवंटित कर देते हैं।

यह कहना था हिंदू इकोनामिक फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि देश सिर्फ बाजार नहीं निर्माता भी है। हमारे धर्म में अर्थ को महत्व दिया गया है और अर्थ से व्यक्ति समर्थ होता है। मध्यप्रदेश गुजरात की तर्ज पर ही तेजी से आगे बढ़ रहा है।

यहां निवेशकों के लिए अनुकूल स्थितियां हैं यहां निवेशकों के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। यहां बिजली सरप्लस है, लेबर शांत स्वभाव का है। हम पारंपरिक एनर्जी के साथ ही ग्रीन एनर्जी पर भी लगातार काम कर रहे हैं और कुल उत्पादन की 30 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी हमारे राज्य में हो रही है। उज्जैन में पिछले साल 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे सीएम ने रिलीजस टूरिज्म का जिक्र करते हुए कहा कि अकेले उज्जैन में ही पिछले साल 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार सरकार 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद कर रही है। भारत में सबसे तेजी से रोजगार देने वाला राज्य मध्यप्रदेश है। निवेशक का एक-एक मिनट कीमती है, इसीलिए इसे ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। सरकार माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म समेत अन्य सेक्टरों में 70 प्रतिशत तक भी सब्सिडी दे रही है।

भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अपने उद्भोदन में इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीपीडी 7.8 प्रतिशत होने का जिक्र करते हुए इसे देश के लिए अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में अस्थिरता का माहौल है और वर्तमान स्थिति में दुनिया के हालातों का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है, बावजूद इसके भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे बैंकों की वित्तीय हालत भी बहुत बढ़िया है। स्टॉक मार्केट में बीते दो साल में हुई गिरावट को लेकर उन्होंने कहा कि कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से शेयर मार्केट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। भारत ने ईरान-अमेरिका, रूस-यूक्रेन युद्ध के झटके को भी झेल लिया और अब भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा उत्पादन करना होगा और वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे हम दुनिया के मार्केट को कैप्चर कर सकें। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीन की प्रतिस्पर्धा सबसे कम है। भारत एक दिन या एक साल में विकसित देश नहीं बन सकता है, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों के बीच पैनल डिस्कशन भी रखा गया था। जिसमें सवाल जवाब के जरिए उद्योग स्थापित करने से लेकर उसे बढ़ाने और ब्रांड की पहचान बनाने तक को समझा गया। बालाजी वेफर्स के मालिक चंदूभाई विरानी ने अपने ब्रांड के नाम को लेकर सवाल किए जाने पर कहा कि बालाजी भगवान राम के सेवक थे और हम उनके सेवक हैं।