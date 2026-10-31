लगता है पाकिस्तान से आकर यहां राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, इंदौर में बोले CM यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजगकता हटाओ पदयात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। उन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली और बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान से आकर यहां राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने किसानों को मिल रही सम्मान निधि और लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करते हुए भाजपा शासन की उपलब्धियां गिनाईं।
कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रहित की रक्षा का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता हासिल करने में विफल हो रही है। यही वजह है कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बदनाम करने और देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है।
कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने और अराजकता हटाने के संकल्प के साथ बड़ा जनआंदोलन खड़ा हो रहा हैै।
सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने कहा कि ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ‘ पदयात्रा देश को विखंडित करने वालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है। यह भाजपा की चुनावी पदयात्रा नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ जनजागरण है, जो देश को विखंडित करना चाहती हैं।
परदेशीपुरा चौराहा पर समाजसेवी प्रहलाद पांडे पोस्टर लेकर पहुंचे थे। पांडे इसके पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्हें देखकर केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इनका कागज ले लो और इन्हें गाड़ी में बैठा लो।
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