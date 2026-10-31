लगता है पाकिस्तान से आकर यहां राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, इंदौर में बोले CM यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजगकता हटाओ पदयात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। उन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली और बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान से आकर यहां राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने किसानों को मिल रही सम्मान निधि और लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करते हुए भाजपा शासन की उपलब्धियां गिनाईं। लोगों को लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रहित की रक्षा का संकल्प दिलाया कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रहित की रक्षा का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा आदि उपस्थित थे।