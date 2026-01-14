इंदौर में जैन साध्वी से 24 लाख की साइबर ठगी, बगैर ओटीपी के छह बार में निकाले रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर अपराधियों ने जैन साध्वी (Cyber Fraud in Indore) के खाते से 24 लाख रुपये निकाल लिए। ये रुपये आहार-विहार के लिए समाजजन ने दान स्वरूप दिए थे। राज्य साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। साइबर अपराधियों ने राशि ट्रांसफर होते ही एटीएम कार्ड के जरिये निकाल भी लिए। एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार धोखाधड़ी आर्यिका जयश्री माताजी संघ की वरिष्ठ साध्वी के साथ हुई है। उनकी सेविका बाल ब्रह्मचारिणी काजल दीदी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि माताजी चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर उदय नगर (बंगाली चौराहा) में रुकी हैं। उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता है। समाजजन द्वारा दिए जाने वाले दान से ही आहार-विहार का खर्च निकलता है।

तीन दिनों में छह बार हुए ट्रांजेक्शन साइबर अपराधियों ने छह बार में उनके खाते से 24 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। ट्रांजेक्शन का मैसेज देखने पर ठगी का पता चला और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की। साइबर सेल ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दीक्षा लेने के कारण साध्वी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाती हैं। उनका मोबाइल उनकी सेविका ही चलाती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि ट्रांजेक्शन 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच हुआ है। पुलिस आरोपितों के खातों की जानकारी जुटा रही है।