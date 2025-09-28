झाबुआ की महिला पेट दर्द समझकर ले रही थी दवाई, टेलीमेडिसिन की मदद से पता चली बीमारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। झाबुआ की एक महिला लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी। वह आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करवाने जाती रही, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण उसे सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार, एमवाय अस्पताल इंदौर में शुरू हुई टेलीमेडिसिन सुविधा ने उसकी जिंदगी बदल दी।

जब केंद्र से ई-संजीवनी पोर्टल के जरिए टेली कंसल्टेशन किया तो विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पेट दर्द के लक्षण समझकर बताया कि यह अपेंडिक्स का केस है। उसे एमवायएच बुलाया गया और समय पर ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे महिला अब पूरी तरह स्वस्थ है।

एमवाय अस्पताल में शुरू हुई टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए संभागभर के स्वास्थ्य केंद्रों से हर माह करीब 300 फोन आ रहे हैं। इनमें अधिकतर फोन छोटे गांवों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से किए जाते हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होती है।

जून माह में शुरू हुई टेलीमेडिसिन से रोजाना दूरदराज गांव के मरीजों को लाभ मिल रहा है। उन्हें विशेषज्ञों से इलाज करवाने के लिए सीधे इंदौर नहीं आना पड़ता है। विशेषज्ञ बीमारी समझकर आवश्यकता होने पर ही उन्हें बुलाते हैं।

अधिकारियों के मुताबिक इंदौर के अलावा धार, अलीराजपुर और आसपास के जिलों के 100 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को ई-संजीवनी पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। इन केंद्रों पर तैनात डॉक्टर और नर्स मरीज की जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन के जरिए इंदौर के विशेषज्ञ से वीडियो काल के जरिए परामर्श लेते हैं। इससे मरीज को बार-बार इंदौर या जिला अस्पताल जाने की परेशानी से छुटकारा मिल रहा है।

मरीजों को मिल रहा लाभ

धार : एक किशोर को लगातार खांसी और सांस की तकलीफ थी। स्थानीय केंद्र में जब दवा से राहत नहीं मिली, तो टेली कंसल्टेशन से पता चला कि उसे अस्थमा की समस्या है। अब विशेषज्ञ की सलाह पर दवा लेने से उसकी स्थिति काफी सुधर गई है।

आलीराजपुर : एक बुजुर्ग को अचानक तेज सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत थी। टेलीमेडिसिन पर डाक्टर ने जांच कर बताया कि यह ब्लड प्रेशर की समस्या है। समय पर दवा मिलने से अब उनकी तबीयत सामान्य है।

रेफर होने से बच रहे मरीज

पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के कारण मरीजों को सीधे इंदौर रैफर कर दिया जाता था। अब वीडियो कॉलिंग के जरिए डाक्टर मरीज की स्थिति देखकर तय करते हैं कि उसे रेफर करना जरूरी है या नहीं। यह सुविधा इंदौर के साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शिवपुरी आदि जिलों में भी मिल रही है। जिससे मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है।

टेलीमेडिसिन से दूरदराज के गांव के लोगों को मिल रहा इलाज