मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    झाबुआ की महिला पेट दर्द समझकर ले रही थी दवाई, टेलीमेडिसिन की मदद से पता चली बीमारी

    मध्य प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा से दूरदराज क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञों की सलाह मिल रही है। ई-संजीवनी पोर्टल के जरिए टेली कंसल्टेशन से मरीजों को घर बैठे इलाज मिल रहा है। झाबुआ की एक महिला को अपेंडिक्स का पता टेलीमेडिसिन से चला और समय पर इलाज हुआ। इंदौर संभाग के जिलों में टेलीमेडिसिन से मिल रहा है लोगों को उपचार।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 09:19:41 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 09:48:04 AM (IST)
    झाबुआ की महिला पेट दर्द समझकर ले रही थी दवाई, टेलीमेडिसिन की मदद से पता चली बीमारी
    इंदौर के एमवाय अस्पताल में शुरू हुई टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए संभागभर के स्वास्थ्य केंद्रों से हर माह करीब 300 फोन आ रहे हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पेट दर्द के लक्षण समझकर बताया कि यह अपेंडिक्स का केस है।
    2. महिला को एमवायएच इंदौर बुलाया गया और समय पर ऑपरेशन कर दिया गया।
    3. टेलीमेडिसिन से रोजाना दूरदराज गांव के मरीजों को लाभ मिल रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। झाबुआ की एक महिला लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी। वह आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करवाने जाती रही, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण उसे सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार, एमवाय अस्पताल इंदौर में शुरू हुई टेलीमेडिसिन सुविधा ने उसकी जिंदगी बदल दी।

    जब केंद्र से ई-संजीवनी पोर्टल के जरिए टेली कंसल्टेशन किया तो विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पेट दर्द के लक्षण समझकर बताया कि यह अपेंडिक्स का केस है। उसे एमवायएच बुलाया गया और समय पर ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे महिला अब पूरी तरह स्वस्थ है।

    जून माह में शुरू हुई टेलीमेडिसिन से रोजाना दूरदराज गांव के मरीजों को लाभ मिल रहा है। उन्हें विशेषज्ञों से इलाज करवाने के लिए सीधे इंदौर नहीं आना पड़ता है। विशेषज्ञ बीमारी समझकर आवश्यकता होने पर ही उन्हें बुलाते हैं।

    हर माह 300 मरीज ले रहे टेली कंसल्टेशन

    एमवाय अस्पताल में शुरू हुई टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए संभागभर के स्वास्थ्य केंद्रों से हर माह करीब 300 फोन आ रहे हैं। इनमें अधिकतर फोन छोटे गांवों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से किए जाते हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होती है।

    अधिकारियों के मुताबिक इंदौर के अलावा धार, अलीराजपुर और आसपास के जिलों के 100 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को ई-संजीवनी पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। इन केंद्रों पर तैनात डॉक्टर और नर्स मरीज की जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन के जरिए इंदौर के विशेषज्ञ से वीडियो काल के जरिए परामर्श लेते हैं। इससे मरीज को बार-बार इंदौर या जिला अस्पताल जाने की परेशानी से छुटकारा मिल रहा है।

    मरीजों को मिल रहा लाभ

    धार : एक किशोर को लगातार खांसी और सांस की तकलीफ थी। स्थानीय केंद्र में जब दवा से राहत नहीं मिली, तो टेली कंसल्टेशन से पता चला कि उसे अस्थमा की समस्या है। अब विशेषज्ञ की सलाह पर दवा लेने से उसकी स्थिति काफी सुधर गई है।

    आलीराजपुर : एक बुजुर्ग को अचानक तेज सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत थी। टेलीमेडिसिन पर डाक्टर ने जांच कर बताया कि यह ब्लड प्रेशर की समस्या है। समय पर दवा मिलने से अब उनकी तबीयत सामान्य है।

    रेफर होने से बच रहे मरीज

    पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के कारण मरीजों को सीधे इंदौर रैफर कर दिया जाता था। अब वीडियो कॉलिंग के जरिए डाक्टर मरीज की स्थिति देखकर तय करते हैं कि उसे रेफर करना जरूरी है या नहीं। यह सुविधा इंदौर के साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शिवपुरी आदि जिलों में भी मिल रही है। जिससे मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है।

    टेलीमेडिसिन से दूरदराज के गांव के लोगों को मिल रहा इलाज

    टेलीमेडिसिन की मदद से दूरदराज गांव के लोगों को इलाज मिल रहा है। यह नए आयाम स्थापित करेगा। एमवाय अस्पताल में टेली कंसल्टेशन के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। संभागभर से यहां कॉल आते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मरीज को अस्पताल में बुलाकर उपचार भी दिया जाता है। - डॉ. अरविंद घनघोरिया, डीन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.