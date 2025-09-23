'MLA गोलू शुक्ला पर बस दुर्घटना में दर्ज हो केस', जीतू पटवारी ने CM Mohan Yadav को लिखा पत्र, दिया अल्टीमेटम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर क्षेत्र तीन से विधायक गोलू शुक्ला पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बीते दिनों इंदौर-उज्जैन रोड पर हुई बस दुर्घटना के मामले में पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पटवारी ने लिखा, 'इंदौर-उज्जैन की सड़कों पर अराजकता और माफियाओं का तांडव है। जब मुख्यमंत्री का गृह जिला उज्जैन और प्रभार का जिला इंदौर ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता किस सिस्टम पर भरोसा करे।'

पत्र में क्या-क्या लिखा? पटवारी ने धरमपुरी में रिंगनोदिया गांव में 18 सितंबर को हुई दुर्घटना में एक दंपति के साथ उनके दो बेटों को भी बस ने कुचल दिया था। पटवारी ने मांग की है कि यदि बस के संचालन में गोलू शुक्ला या उनका परिवार जुड़ा है तो विधायक की जवाबदेगी तय कर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। पटवारी ने पत्र में लिखा है कि सवाल उठता है, जब बस किसी भाजपा विधायक के कार्यालय से चल रही हो, तो उसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो? क्या विधायक के रसूख के कारण चार निर्दोष लाशों को यूं ही भुला दिया जाएगा?