इंदौर के समीप कालाकुंड बनेगा वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग का नया ठिकाना, आदिवासी गांवों में होम स्टे की सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित कालाकुंड प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और पारंपरिक कलाकंद मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। अब इसे वीकेंड पिकनिक और जंगल कैंपिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) ने यहां करीब 10 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। चोरल नदी पर चार ब्रिज बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ आसपास के आदिवासी गांवों का संपर्क भी सालभर बना रहेगा।