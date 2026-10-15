इंदौर-खंडवा-इच्छापुर राजमार्ग पर बन रही तीन आधुनिक सुरंगें, जनवरी से शुरू होगी तीन लेन की आवाजाही

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-खंडवा-इच्छापुर राजमार्ग का सफर को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए तीन आधुनिक तकनीक से तीन सुरंग बनाई जा रही है। इसका काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिसंबर की डेडलाइन रखी है, लेकिन समयावधि में निर्माण कार्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। कारण यह है कि एजेंसी ने निर्माण के दौरान कई बाधाएं आना बताया है। इस वजह से जनवरी तक तीनों सुरंगों के एक हिस्से से वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच बनने वाली ये सुरंगें भेरूघाट, चोरल घाट और बाईग्राण क्षेत्र में बन रही हैं। इनका लगभग 88 प्रतिशत काम पूरा किया गया है। 216 किमी इस राजमार्ग को बनाने में 900 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। तेजाजी नगर से सिमरोल का हिस्सा बन चुका है। इन दिनों डिवाइडर और संकेतक लगाए जा रहे हैं। जबकि सुरंगों के भीतर निर्माण अभी जारी है।