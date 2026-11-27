नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खंडवा में हुए सांभर शिकारकांड ने प्रदेश में रुपये लेकर वन्यजीवों का शिकार कराने वाले गिरोहों के नेटवर्क को उजागर कर दिया है। इस मामले ने जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था और वन विभाग की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य आरोपी अशफाक अहमद की काल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और एसटीएसएफ की डंप डेटा जांच में जंगलों में उसकी मौजूदगी के संकेत मिले हैं।

नर्मदा नगर के जंगल से लेकर प्रस्तावित ओंकारेश्वर अभयारण्य तक उसकी आवाजाही रही। मूंदी निवासी सलामुद्दीन की लोकेशन भी कई बार जंगल में मिली है। हैरानी की बात यह है कि छह महीने बीतने के बाद भी अशफाक के मोबाइल की फारेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। जांच एजेंसी को आशंका है कि इसमें सांभर के अलावा हिरण और चीतल के शिकार से जुड़े अहम प्रमाण भी मिल सकते हैं।

केस कमजोर करने के आरोप, तभी मिली जमानत 8 मई को चांदगढ़ रेंज में तत्कालीन रेंजर प्रेम दहिया की मौजूदगी में कार्रवाई के दौरान अशफाक और सलामुद्दीन के पास से बंदूक और करीब 35 किलो मांस मिला था। इसके करीब 15 दिन बाद दहिया का तबादला हो गया और मामले की जांच रेंजर मोहन मंडलोई को सौंपी गई। आरोप है कि प्रकरण में तथ्यों और सबूतों को मजबूती से प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका फायदा आरोपितों को मिला और दोनों को जमानत मिल गई। हालांकि, जूते का कारोबार करने वाले खुजेमा बूटवाला और आइटी कंपनी संचालित करने वाले मुस्तफा नदीम को गिरफ्तार किया गया। उनकी जमानत याचिका गुरुवार को लगी।