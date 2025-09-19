मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कोटा-जोधपुर का परमिट, लेकिन लोकल टैक्सी की तरह इंदौर में चल रही थी बसें

    दरअसल केंद्र सरकार के नए आदेशों के अनुसार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसें केवल उन्हीं शहरों के बीच यात्रियों को ले जा सकती हैं, जिनके लिए परमिट जारी हुए है। बीच के किसी शहर से यात्री बैठाना नियमों का उल्लंघन है। इंदौर से कोटा के लिए आल इंडिया परमिट लेने वाली बस सिर्फ कोटा के लिए सवारी बैठा सकती है।

    By prem jat
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 02:18:47 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 02:18:47 AM (IST)
    कोटा-जोधपुर का परमिट, लेकिन लोकल टैक्सी की तरह इंदौर में चल रही थी बसें
    लोकल टैक्सी की तरह इंदौर में चल रही थी बसें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ऑल इंडिया परमिट का दुरुपयोग कर लोकल सवारी ढ़ाने वाली बसों पर परिवहन विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने यात्री बनकर टिकट बुक करवाए और मौके पर ही बसों को पकड़ लिया। इसमें अंसारी ट्रेवल्स और गजराज ट्रेवल्स की बसों को जब्त कर विजय नगर थाने के पास खड़ा कराया गया है। परिवहन आयुक्त द्वारा गुरुवार को बैठक में आल इंडिया परमिट की बसों के जांच के निर्देश दिए थे।

    इंदौर से जोधपुर के लिए परमिटधारी थी

    निर्देश के बाद आरटीओ प्रदीप शर्मा ने टीम गठित की और उनको बसों में बुकिंग करा कर कार्रवाई करने के लिए भेजा। टीम ने अंसारी ट्रेवल्स की बस, जो इंदौर से कोटा के लिए परमिटधारी है, में इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से कोटा तक के टिकट बुक करवाए। जांच के दौरान बस में इंदौर–उज्जैन के यात्री भी मिले, जो नियमों का सीधा उल्लंघन था। इसी तरह गजराज ट्रेवल्स की बस इंदौर से जोधपुर के लिए परमिटधारी थी, लेकिन टीम ने इसमें इंदौर से उदयपुर का टिकट बुक करवा लिया। यह भी नियमों के विपरीत पाया गया। दोनों बसों को मौके पर जब्त कर लिया गया। ड्राइवरों ने भी स्वीकारा कि वे बीच-बीच में सवारी बैठाते हैं।

    क्या है ऑल इंडिया परमिट के नियम?

    दरअसल केंद्र सरकार के नए आदेशों के अनुसार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसें केवल उन्हीं शहरों के बीच यात्रियों को ले जा सकती हैं, जिनके लिए परमिट जारी हुए है। बीच के किसी शहर से यात्री बैठाना नियमों का उल्लंघन है। इंदौर से कोटा के लिए ऑल इंडिया परमिट लेने वाली बस सिर्फ कोटा के लिए सवारी बैठा सकती है।बीच के अन्य शहर की सवारी बैठाना नियम विरुद्ध है।

    इसे भी पढ़ें... ग्वालियर में पिता ने की बेटी की हत्या, पहले आंखों में झोंकी मिर्च, फिर चाकू से किए वार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.