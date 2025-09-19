कोटा-जोधपुर का परमिट, लेकिन लोकल टैक्सी की तरह इंदौर में चल रही थी बसें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ऑल इंडिया परमिट का दुरुपयोग कर लोकल सवारी ढ़ाने वाली बसों पर परिवहन विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने यात्री बनकर टिकट बुक करवाए और मौके पर ही बसों को पकड़ लिया। इसमें अंसारी ट्रेवल्स और गजराज ट्रेवल्स की बसों को जब्त कर विजय नगर थाने के पास खड़ा कराया गया है। परिवहन आयुक्त द्वारा गुरुवार को बैठक में आल इंडिया परमिट की बसों के जांच के निर्देश दिए थे।

इंदौर से जोधपुर के लिए परमिटधारी थी निर्देश के बाद आरटीओ प्रदीप शर्मा ने टीम गठित की और उनको बसों में बुकिंग करा कर कार्रवाई करने के लिए भेजा। टीम ने अंसारी ट्रेवल्स की बस, जो इंदौर से कोटा के लिए परमिटधारी है, में इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से कोटा तक के टिकट बुक करवाए। जांच के दौरान बस में इंदौर–उज्जैन के यात्री भी मिले, जो नियमों का सीधा उल्लंघन था। इसी तरह गजराज ट्रेवल्स की बस इंदौर से जोधपुर के लिए परमिटधारी थी, लेकिन टीम ने इसमें इंदौर से उदयपुर का टिकट बुक करवा लिया। यह भी नियमों के विपरीत पाया गया। दोनों बसों को मौके पर जब्त कर लिया गया। ड्राइवरों ने भी स्वीकारा कि वे बीच-बीच में सवारी बैठाते हैं।