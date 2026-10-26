इंदौर में 100 करोड़ रुपये से बने कुमेड़ी आईएसबीटी में सुविधाएं भरपूर, लेकिन लोकपरिवहन है चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमआर-10 स्थित कुमेड़ी के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से 28 अक्टूबर को राजस्थान और गुजरात रूट की बसों का ट्रायल रन शुरू होगा। 100 करोड़ की लागत से 15 एकड़ में बने इस टर्मिनल पर यात्रियों को वातानुकूलित परिसर सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पहुंचना आसान नहीं होगा।

सीमित सिटी बसें और यातायात का दबाव सबसे बड़ी चुनौती है। करीब दो साल से तैयार आईएसबीटी से शुरुआत में राजस्थान और गुजरात रूट की बसें चलेंगी। सिंहस्थ के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने में भी यह टर्मिनल अहम भूमिका निभा सकता है। आईडीए सीईओ संदीप केरकेट्टा का कहना है कि आईएसबीटी से अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू कर रहे हैं। बाद में अन्य बसों को भी यहां से जोड़ा जाएगा।