Indore में मजदूर-ड्राइवर को लालच देकर खाता खुलवाया, फिर लाखों का हुआ ट्रांजेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस ने साइबर अपराधियों को फर्जी खातों की सप्लाई करने वाले गिरोह पर केस दर्ज किया है। आरोपितों ने दो-दो हजार रुपये का लालच देकर ड्राइवर और मजदूर का खाता खुलाया था। उनके नाम से सिमकार्ड भी इशू करवा लिया गया था। खातों में लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है।

खाता खुलवाने पर 2 हजार रुपये देने का बोला एरोड्रम टीआइ तरुण भाटी के मुताबिक राजकुमार नगर (धार रोड़) निवासी वसीम पुत्र रफीश शाह की शिकायत पर लक्ष्य उर्फ लाशय और सार्थक गौड़ के खिलाफ केस दर्ज किया है। वसीम के अनुसार करीब एक महीने पूर्व दोस्त सरफराज के साथ धार रोड़ स्थित चाय नाश्ता की दुकान पर था। उसी वक्त लक्ष्य मिला और कहा वह ऑनलाइन बिजनेस करता है। इसके लिए बैंक खातों की आवश्यकता पड़ती है। उसने एक खाता खुलवाने पर 2 हजार रुपये देने का बोला।