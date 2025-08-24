इंदौर में NGO का झांसा देकर 50 लाख रुपये ठगने वाले दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजयनगर पुलिस ने 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी में दो आरोपितों को पकड़ा है। आरोपितों ने एनजीओ में 50 लाख रुपये निवेश करने पर तीन दिन में 70 लाख रुपये लौटाने का झांसा दिया था। गिरोह के अन्य सदस्यों की गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में तलाश चल रही है।
एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के मुताबिक लालाखेड़ी जावरा (रतलाम) निवासी समरथ कन्हैया लाल पाटीदार की शिकायत पर शनिवार रात आरोपित सोनू सिंह निवासी कोटा(राजस्थान) महेंद्रसिंह निवासी जयपुर, राजवीर, अश्विन(मुंबई), सुधीर और मुरारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक समरथ की दोस्त देवपाल के माध्यम से आरोपित सोनूसिंह उर्फ महिपालसिंह से मुलाकात हुई थी। उसने बताया वह एनजीओ संचालित करता है। उसको एनजीओ में करोड़ों रुपये का फंड आता है।
उसने अलग अलग स्कीम बताई और कहा कि 50 लाख रुपये निवेश करने पर तीन दिन के अंदर 70 लाख रुपये मिलेंगे। इसकी बाकायदा एनओसी भी दी जाएगी। समरथ ने शुरुआत में एक लाख रुपये जमा करवाए। इसके बाद उसने नंदेश मीणा, दूलीचंद, सत्यनारायण, अंशुल गंगवाल, कमलेश मेहता, भंवरलाल धाकड़, पुरुषोत्तम, अरविंद, कमल शर्मा, देवीलाल शर्मा और आनंदपाल से रुपये एकत्र कर आरोपित को दे दिए।
आरोपित रुपये लौटाने में आनाकानी करता रहा। दबाव बनाने पर मोबाइल बंद कर फरार हो गया। शनिवार को पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित मुरालीलाल पुत्र बलराम मीणा निवासी टारडा बिजौरा बारा (राजस्थान) और सुधीर पुत्र भागोजी बैकर निवासी खंडोबा मुंबई को गिरफ्तार कर लिया।
