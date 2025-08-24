इंदौर में NGO का झांसा देकर 50 लाख रुपये ठगने वाले दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजयनगर पुलिस ने 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी में दो आरोपितों को पकड़ा है। आरोपितों ने एनजीओ में 50 लाख रुपये निवेश करने पर तीन दिन में 70 लाख रुपये लौटाने का झांसा दिया था। गिरोह के अन्य सदस्यों की गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में तलाश चल रही है।

एनजीओ में करोड़ों रुपये का फंड एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के मुताबिक लालाखेड़ी जावरा (रतलाम) निवासी समरथ कन्हैया लाल पाटीदार की शिकायत पर शनिवार रात आरोपित सोनू सिंह निवासी कोटा(राजस्थान) महेंद्रसिंह निवासी जयपुर, राजवीर, अश्विन(मुंबई), सुधीर और मुरारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक समरथ की दोस्त देवपाल के माध्यम से आरोपित सोनूसिंह उर्फ महिपालसिंह से मुलाकात हुई थी। उसने बताया वह एनजीओ संचालित करता है। उसको एनजीओ में करोड़ों रुपये का फंड आता है।