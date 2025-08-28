मेरी खबरें
    इंदौर में करोड़ों की जमीन घोटाले का खुलासा, भूमाफिया का बेटा भी फंसा

    Land Scam: मध्य प्रदेश के इंदौर में कनाड़िया पुलिस ने मंडलेश्वर निवासी प्रदीप प्रतापसिंह चौहान की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और हेराफेरी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने एक अन्य जालसाज संजय कुशवाह के साथ मिलकर भूमि का सौदा अन्य से कर दिया था।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 06:58:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 07:08:39 PM (IST)
    HighLights

    2. सौदे का जुलाई 2022 में अनुबंध किया गया था
    3. पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ किया केस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने मंडलेश्वर निवासी प्रदीप प्रतापसिंह चौहान की शिकायत पर आरोपित बलराम बुराने निवासी अंबे नगर, अमजद पटेल निवासी खजराना और संजय कुशवाह निवासी अंबेडकर नगर के खिलाफ धोखाधड़ी और हेराफेरी का केस दर्ज किया है।

    जुलाई 2022 में हुआ था जमीन का सौदा

    एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के मुताबिक महात्मागांधी मार्ग (मंडलेश्वर) निवासी प्रदीप ने ग्राम बुरानाखेड़ी स्थित भूमि का सौदा आरोपित बलराम पुत्र मायाराम बुराने निवासी जय अंबे नगर और अमजद पुत्र रहमत पटेल निवासी खजराना से किया था। प्रदीप से इस सौदे का जुलाई 2022 में अनुबंध किया गया था।

    आरोपियों ने अन्य से कर दिया था सौदा

    प्रदीप के अनुसार उन्होंने विक्रय कीमत की संपूर्ण राशि अदा कर दी है। जांच नें पता चला कि आरोपितों ने उक्त भूमि का नामांतरण भी स्वयं के नाम से नहीं करवाया था। इस कारण आवेदक को विक्रय लेख नहीं किया और बहाना बनाते रहे।

    यह भी पढ़ें- MP के पन्ना में मंत्री के आगे झुक गए बुजुर्ग पति-पत्नी, बोले- हम जिंदा है, मृत बताकर हमारी जमीन हड़प ली गई

    आरोपितों ने एक अन्य जालसाज संजय कुशवाह के साथ मिलकर उक्त भूमि का सौदा अन्य से कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच की और बुधवार को तीनों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।

