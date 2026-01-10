युवती से बलात्कार करने वाले मकान मालिक को 20 साल की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में युवती से बलात्कार के मामले में मकान मालिक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। अप्रैल 2025 में चंदन नगर थाने में 19 वर्षीय युवती ने प्रकरण दर्ज करवाया था। उसके माता-पिता और स्वजनों के फैक्ट्री में नौकरी पर जाने के बाद मकान मालिक ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर बलात्कार किया था। चार बार दुष्कृत्य करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। प्रकरण में मकान मालिक ने कोर्ट में सफाई दी कि किराए का विवाद होने से झूठी शिकायत की गई है। हालांकि मेडिकल परीक्षण और युवती को लगी चोट के आधार पर बलात्कार की पुष्टी हुई।