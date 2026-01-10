मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    युवती से बलात्कार करने वाले मकान मालिक को 20 साल की सजा

    उसके माता-पिता और स्वजनों के फैक्ट्री में नौकरी पर जाने के बाद मकान मालिक ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर बलात्कार किया था। चार बार दुष्कृत्य करने के ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 08:58:04 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 08:59:44 PM (IST)
    युवती से बलात्कार करने वाले मकान मालिक को 20 साल की सजा
    युवती के दुष्‍कर्मी को कैद।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में युवती से बलात्कार के मामले में मकान मालिक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। अप्रैल 2025 में चंदन नगर थाने में 19 वर्षीय युवती ने प्रकरण दर्ज करवाया था। उसके माता-पिता और स्वजनों के फैक्ट्री में नौकरी पर जाने के बाद मकान मालिक ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर बलात्कार किया था। चार बार दुष्कृत्य करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। प्रकरण में मकान मालिक ने कोर्ट में सफाई दी कि किराए का विवाद होने से झूठी शिकायत की गई है। हालांकि मेडिकल परीक्षण और युवती को लगी चोट के आधार पर बलात्कार की पुष्टी हुई।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.