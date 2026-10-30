इंदौर में पकड़ाए तेंदुए को वायरल, खून के नमूने भेजेंगे जबलपुर, डॉक्टर कर रहे निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : चोरल रेंज में आने वाले मेंडल के जंगल से रेस्क्यू कर लाए गए तेंदुए का इलाज शुरू हो गया है। स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद वेटनरी डॉक्टर ने तेंदुए को वायरल फीवर होना बताया है। साथ ही खून के नमूने को जबलपुर लैब में भेजा जाएगा। वहीं तेंदुए को 48 घंटों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उधर तेंदुए की मेडिकल रिपोर्ट को पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को भेजी जाएगी।

मेंडल वनक्षेत्र में बने तालाब किनारे तेंदुए को बैठे देखा और ग्रामीणों ने असामान्य गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग को सूचना दी। रालामंडल अभयारण्य की टीम ने रेस्क्यू किया। गुरुवार को वन विहार से डॉक्टरों का दल आना था, लेकिन मेडिकल चेकअप वन विभाग के पशु चिकित्सक डॉ. निखिल ने किया। तेंदुए की उम्र करीब तीन वर्ष है। बीमार होने के चलते उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है।